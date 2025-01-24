Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartcigarettesvintagepublic domainpaintingunited statesworldsMarchioness of Kildare, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter CigarettesView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 657 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2174 x 3973 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarSan Francisco poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8726820/png-air-travel-america-americanView licenseKate Bartlett, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921194/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseHiring Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12508553/hiring-instagram-story-template-editable-textView licenseMiss Mary Anderson, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921225/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseHiring poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12508521/hiring-poster-template-editable-text-and-designView licenseMiss Ellen Terry, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921327/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseWorld War II poster template, editable vintage photography designhttps://www.rawpixel.com/image/21443655/world-war-poster-template-editable-vintage-photography-designView licenseEgyptian Beauty, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921210/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseNo to war Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11908969/war-instagram-post-template-editable-textView licenseEstelle Clayton, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921159/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseHiring blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12508477/hiring-blog-banner-template-editable-textView licenseMiss Ethel Selwyn, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921346/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseHappy memorial day Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14267310/happy-memorial-day-instagram-post-templateView licenseDonna Vaillard, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921387/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVote now Instagram poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12587479/vote-now-instagram-poster-template-editable-text-and-designView licenseHelen Standish, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921284/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseHiring Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11926857/hiring-instagram-post-template-editable-textView licenseNillson, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921192/nillson-from-worlds-beauties-series-n26-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain licenseSmoking kills Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14571537/smoking-kills-facebook-story-templateView licenseMrs. Langtry, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921073/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVisit america Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/10206695/visit-america-instagram-post-templateView licenseEmma Carson, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921172/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licensePresident's day Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11916775/presidents-day-instagram-story-template-editable-textView licenseLillian Russell, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921307/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseJobs Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9814472/jobs-instagram-post-template-editable-textView licensePauline L'Allemand, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921216/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseAmerican studies poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11705550/american-studies-poster-template-editable-text-and-designView licenseMaud Granger, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921099/image-flower-plant-personFree Image from public domain licenseWorld Freedom Day poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11907183/world-freedom-day-poster-template-editable-text-and-designView licenseJessie Bartlett Davis, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921154/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseMilitary service Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11849287/military-service-instagram-post-template-editable-textView licenseThe Vienna Beauty, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921311/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseQuit smoking Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14571553/quit-smoking-facebook-story-templateView licenseThe Princess of Wales, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921324/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseLos Angeles poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8727038/png-air-travel-america-americanView licenseLouise Paullin, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921152/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseEditable sightseeing, lifestyle collage remix backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8322675/editable-sightseeing-lifestyle-collage-remix-backgroundView licenseMiss Fanny Davenport, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921136/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseTravel agency Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/10699966/travel-agency-instagram-post-template-editable-textView licenseTheo, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921281/theo-from-worlds-beauties-series-n26-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain license