Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartcigarettesvintagepublic domainpaintingunited statesworldsLeslie Chester, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter CigarettesView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 670 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1608 x 2882 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarSan Francisco poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8726820/png-air-travel-america-americanView licensePauline Hall, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921248/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseHiring poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12508521/hiring-poster-template-editable-text-and-designView licenseAdelina Patti, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921155/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseHiring Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12508553/hiring-instagram-story-template-editable-textView licenseThe Countess of Dalhousie, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921183/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseWorld War II poster template, editable vintage photography designhttps://www.rawpixel.com/image/21443655/world-war-poster-template-editable-vintage-photography-designView licenseMarchioness of Kildare, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921198/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseHappy memorial day Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14267310/happy-memorial-day-instagram-post-templateView licenseBelle Archer, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921177/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseNo to war Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11908969/war-instagram-post-template-editable-textView licenseMrs. George Gould (Edith M. Kingdon), from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921277/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseHiring blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12508477/hiring-blog-banner-template-editable-textView licenseMollie Fuller, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921082/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseHiring Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11926857/hiring-instagram-post-template-editable-textView licenseMaud Granger, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921099/image-flower-plant-personFree Image from public domain licenseVote now Instagram poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12587479/vote-now-instagram-poster-template-editable-text-and-designView licensePauline L'Allemand, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921216/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseSmoking kills Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14571537/smoking-kills-facebook-story-templateView licenseThe Princess of Wales, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921324/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVisit america Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/10206695/visit-america-instagram-post-templateView licenseLeslie Chester, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7948555/image-face-person-artFree Image from public domain licenseJobs Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9814472/jobs-instagram-post-template-editable-textView licenseCard 529, Leslie Chester, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7945115/image-art-cigarettes-vintageFree Image from public domain licensePresident's day Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11916775/presidents-day-instagram-story-template-editable-textView licenseCard 482, Leslie Chester, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7948642/image-art-cigarettes-vintageFree Image from public domain licenseAmerican studies poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11705550/american-studies-poster-template-editable-text-and-designView licenseMiss Ethel Selwyn, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921346/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseWorld Freedom Day poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11907183/world-freedom-day-poster-template-editable-text-and-designView licensePrincess Eulalia of Spain, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921131/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseMilitary service Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11849287/military-service-instagram-post-template-editable-textView licenseEthel Corlette, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921270/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseQuit smoking Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14571553/quit-smoking-facebook-story-templateView licenseMinnie Palmer, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921235/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseLos Angeles instagram post template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/17004143/image-cartoon-flowers-treeView licenseLillian Russell, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921307/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseLos Angeles poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8727038/png-air-travel-america-americanView licenseAnnie Robe, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921368/annie-robe-from-worlds-beauties-series-n26-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain licenseEditable sightseeing, lifestyle collage remix backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8322675/editable-sightseeing-lifestyle-collage-remix-backgroundView licenseDonna Vaillard, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921387/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license