Leslie Chester, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
personartcigarettesvintagepublic domainpaintingunited statesworlds
San Francisco poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8726820/png-air-travel-america-americanView license
Pauline Hall, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921248/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Hiring poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12508521/hiring-poster-template-editable-text-and-designView license
Adelina Patti, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921155/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Hiring Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12508553/hiring-instagram-story-template-editable-textView license
The Countess of Dalhousie, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921183/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
World War II poster template, editable vintage photography design
https://www.rawpixel.com/image/21443655/world-war-poster-template-editable-vintage-photography-designView license
Marchioness of Kildare, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921198/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Happy memorial day Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14267310/happy-memorial-day-instagram-post-templateView license
Belle Archer, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921177/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
No to war Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11908969/war-instagram-post-template-editable-textView license
Mrs. George Gould (Edith M. Kingdon), from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921277/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Hiring blog banner template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12508477/hiring-blog-banner-template-editable-textView license
Mollie Fuller, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921082/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Hiring Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11926857/hiring-instagram-post-template-editable-textView license
Maud Granger, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921099/image-flower-plant-personFree Image from public domain license
Vote now Instagram poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12587479/vote-now-instagram-poster-template-editable-text-and-designView license
Pauline L'Allemand, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921216/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Smoking kills Facebook story template
https://www.rawpixel.com/image/14571537/smoking-kills-facebook-story-templateView license
The Princess of Wales, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921324/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Visit america Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/10206695/visit-america-instagram-post-templateView license
Leslie Chester, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7948555/image-face-person-artFree Image from public domain license
Jobs Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/9814472/jobs-instagram-post-template-editable-textView license
Card 529, Leslie Chester, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7945115/image-art-cigarettes-vintageFree Image from public domain license
President's day Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11916775/presidents-day-instagram-story-template-editable-textView license
Card 482, Leslie Chester, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7948642/image-art-cigarettes-vintageFree Image from public domain license
American studies poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11705550/american-studies-poster-template-editable-text-and-designView license
Miss Ethel Selwyn, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921346/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
World Freedom Day poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11907183/world-freedom-day-poster-template-editable-text-and-designView license
Princess Eulalia of Spain, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921131/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Military service Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11849287/military-service-instagram-post-template-editable-textView license
Ethel Corlette, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921270/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Quit smoking Facebook story template
https://www.rawpixel.com/image/14571553/quit-smoking-facebook-story-templateView license
Minnie Palmer, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921235/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Los Angeles instagram post template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/17004143/image-cartoon-flowers-treeView license
Lillian Russell, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921307/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Los Angeles poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8727038/png-air-travel-america-americanView license
Annie Robe, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921368/annie-robe-from-worlds-beauties-series-n26-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain license
Editable sightseeing, lifestyle collage remix background
https://www.rawpixel.com/image/8322675/editable-sightseeing-lifestyle-collage-remix-backgroundView license
Donna Vaillard, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921387/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license