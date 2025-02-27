rawpixel
Edit ImageCrop
Mrs. George Gould (Edith M. Kingdon), from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Save
Edit Image
personartcigarettesvintagepublic domainillustrationpaintingunited states
Happy memorial day Instagram post template
Happy memorial day Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14267310/happy-memorial-day-instagram-post-templateView license
Edith Kingdon, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigarettes
Edith Kingdon, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7947113/image-face-person-artFree Image from public domain license
Sports fans community Instagram post template, editable text
Sports fans community Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11763460/sports-fans-community-instagram-post-template-editable-textView license
Edith Kingdon, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigarettes
Edith Kingdon, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7947106/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
May day Instagram post template
May day Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14639155/may-day-instagram-post-templateView license
Edith Kingdon, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigarettes
Edith Kingdon, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7947123/image-art-cigarettes-vintageFree Image from public domain license
4th of July Instagram post template
4th of July Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14767370/4th-july-instagram-post-templateView license
Card 868, Edith Kingdon, from the Actors and Actresses series (N45, Type 2) for Virginia Brights Cigarettes
Card 868, Edith Kingdon, from the Actors and Actresses series (N45, Type 2) for Virginia Brights Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7943428/image-art-cigarettes-vintageFree Image from public domain license
Visit america Instagram post template
Visit america Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/10206695/visit-america-instagram-post-templateView license
Edith Kingdon, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigarettes
Edith Kingdon, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7947109/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Happy May day Instagram post template
Happy May day Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14639462/happy-may-day-instagram-post-templateView license
Edith Kingdon, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigarettes
Edith Kingdon, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7947089/image-face-person-artFree Image from public domain license
Design agency vintage logo template, editable design
Design agency vintage logo template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/12574817/design-agency-vintage-logo-template-editable-designView license
Edith Kingdon, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigarettes
Edith Kingdon, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7947070/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Woman on telephone poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
Woman on telephone poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8710348/png-america-american-antiqueView license
Mrs. James Brown Potter, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes issued by Allen & Ginter
Mrs. James Brown Potter, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes issued by Allen & Ginter
https://www.rawpixel.com/image/9611691/image-ginter-graphic-potter-1888Free Image from public domain license
Design agency vintage logo template, editable design
Design agency vintage logo template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11373424/design-agency-vintage-logo-template-editable-designView license
Ada Rehan, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Ada Rehan, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921261/ada-rehan-from-worlds-beauties-series-n26-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain license
Travel journal blog banner template
Travel journal blog banner template
https://www.rawpixel.com/image/13122115/travel-journal-blog-banner-templateView license
Princess Eulalia of Spain, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Princess Eulalia of Spain, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921131/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
4th of July Instagram post template
4th of July Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14767369/4th-july-instagram-post-templateView license
Annie Robe, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Annie Robe, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921368/annie-robe-from-worlds-beauties-series-n26-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain license
Travel journal Facebook story template
Travel journal Facebook story template
https://www.rawpixel.com/image/13122118/travel-journal-facebook-story-templateView license
Ethel Corlette, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Ethel Corlette, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921270/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Travel journal poster template
Travel journal poster template
https://www.rawpixel.com/image/13122116/travel-journal-poster-templateView license
Mrs. President Cleveland, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Mrs. President Cleveland, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921108/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Fourth of July Instagram post template
Fourth of July Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14736427/fourth-july-instagram-post-templateView license
Edith Kingdon, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigarettes
Edith Kingdon, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7945156/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Vintage hits Facebook post template
Vintage hits Facebook post template
https://www.rawpixel.com/image/12986352/vintage-hits-facebook-post-templateView license
Edith Kingdon, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigarettes
Edith Kingdon, from the Actors and Actresses series (N45, Type 1) for Virginia Brights Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7947095/image-animal-face-personFree Image from public domain license
Fourth of July Instagram post template, editable text and design
Fourth of July Instagram post template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/18358502/fourth-july-instagram-post-template-editable-text-and-designView license
Mrs. Langtry, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
Mrs. Langtry, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7921073/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Travel journal Facebook post template
Travel journal Facebook post template
https://www.rawpixel.com/image/12986380/travel-journal-facebook-post-templateView license
Miss Fortesque, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes issued by Allen & Ginter
Miss Fortesque, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigarettes issued by Allen & Ginter
https://www.rawpixel.com/image/9611695/image-ginter-graphic-1888-1800-1900Free Image from public domain license
Independence day Instagram post template
Independence day Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14736397/independence-day-instagram-post-templateView license
Jack Avery, Capturing Ship of the Great Mogul, from the Pirates of the Spanish Main series (N19) for Allen & Ginter…
Jack Avery, Capturing Ship of the Great Mogul, from the Pirates of the Spanish Main series (N19) for Allen & Ginter…
https://www.rawpixel.com/image/7940119/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Hiring poster template, editable text and design
Hiring poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12508521/hiring-poster-template-editable-text-and-designView license
John Evans, Careening, from the Pirates of the Spanish Main series (N19) for Allen & Ginter Cigarettes
John Evans, Careening, from the Pirates of the Spanish Main series (N19) for Allen & Ginter Cigarettes
https://www.rawpixel.com/image/7940225/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license
Hiring Instagram story template, editable text
Hiring Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12508553/hiring-instagram-story-template-editable-textView license
Captain Halsey, The Dutchman Acquainted them of this Error, from the Pirates of the Spanish Main series (N19) for Allen &…
Captain Halsey, The Dutchman Acquainted them of this Error, from the Pirates of the Spanish Main series (N19) for Allen &…
https://www.rawpixel.com/image/7940133/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license