Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartcigarettesvintagepublic domainillustrationunited statesworldsLillian Russell, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter CigarettesView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 669 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2213 x 3969 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarSan Francisco poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8726820/png-air-travel-america-americanView licenseBelle Archer, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921177/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseHiring Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12508553/hiring-instagram-story-template-editable-textView licenseAdelina Patti, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921155/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseHiring poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12508521/hiring-poster-template-editable-text-and-designView licenseAnnie Robe, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921368/annie-robe-from-worlds-beauties-series-n26-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain licenseHiring blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12508477/hiring-blog-banner-template-editable-textView licenseMiss Agnes Huntington, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921168/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseNo to war Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11908969/war-instagram-post-template-editable-textView licenseMiss Fannie Rice, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921221/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVote now Instagram poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12587479/vote-now-instagram-poster-template-editable-text-and-designView licenseHelen Dauvray, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921080/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseHiring Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11926857/hiring-instagram-post-template-editable-textView licensePauline Hall, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921248/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseWorld War II poster template, editable vintage photography designhttps://www.rawpixel.com/image/21443655/world-war-poster-template-editable-vintage-photography-designView licenseEthel Corlette, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921270/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licensePresident's day Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11916775/presidents-day-instagram-story-template-editable-textView licenseLeslie Chester, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921209/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseJobs Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9814472/jobs-instagram-post-template-editable-textView licenseMargaret Mather, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921251/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseMilitary service Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11849287/military-service-instagram-post-template-editable-textView licenseRose Coghlan, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921200/image-rose-person-artFree Image from public domain licenseHappy memorial day Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14267310/happy-memorial-day-instagram-post-templateView licenseLilia Blow, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921146/lilia-blow-from-worlds-beauties-series-n26-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain licenseLos Angeles poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8727038/png-air-travel-america-americanView licenseMiss Mary Anderson, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921225/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseLos Angeles instagram post template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/17004143/image-cartoon-flowers-treeView licenseMiss Ethel Selwyn, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921346/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVote now Instagram blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12587412/vote-now-instagram-blog-banner-template-editable-textView licenseMiss Ellen Terry, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921327/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVote now Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11916744/vote-now-instagram-story-template-editable-textView licenseKate Bartlett, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921194/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVote now Instagram Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12587427/vote-now-instagram-instagram-post-template-editable-textView licenseEstelle Clayton, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921159/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVisit america Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/10206695/visit-america-instagram-post-templateView licenseEgyptian Beauty, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921210/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseWorld no tobacco day poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14571774/world-tobacco-day-poster-templateView licenseDonna Vaillard, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921387/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseEditable sightseeing, lifestyle collage remix backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8322675/editable-sightseeing-lifestyle-collage-remix-backgroundView licenseHelen Standish, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921284/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license