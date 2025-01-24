Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartcigarettesvintagepublic domainillustrationunited statesworldsThe Vienna Beauty, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter CigarettesView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 664 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2196 x 3969 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarSan Francisco poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8726820/png-air-travel-america-americanView licenseAda Rehan, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921261/ada-rehan-from-worlds-beauties-series-n26-for-allen-ginter-cigarettesFree Image from public domain licenseHiring Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12508553/hiring-instagram-story-template-editable-textView licenseMarie Jansen, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921084/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseHiring poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12508521/hiring-poster-template-editable-text-and-designView licenseMiss Billie Barlow, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921129/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseHiring blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12508477/hiring-blog-banner-template-editable-textView licenseMrs. President Cleveland, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921108/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseNo to war Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11908969/war-instagram-post-template-editable-textView licenseMrs. George Gould (Edith M. Kingdon), from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921277/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVote now Instagram poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12587479/vote-now-instagram-poster-template-editable-text-and-designView licenseMiss Maud Branscombe, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921116/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseHiring Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11926857/hiring-instagram-post-template-editable-textView licensePrincess Eulalia of Spain, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921131/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseWorld War II poster template, editable vintage photography designhttps://www.rawpixel.com/image/21443655/world-war-poster-template-editable-vintage-photography-designView licenseMarie Borroughs, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921176/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licensePresident's day Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11916775/presidents-day-instagram-story-template-editable-textView licenseMollie Fuller, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921082/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseJobs Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9814472/jobs-instagram-post-template-editable-textView licenseKate Bartlett, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921194/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseMilitary service Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11849287/military-service-instagram-post-template-editable-textView licenseMiss Mary Anderson, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921225/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseHappy memorial day Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14267310/happy-memorial-day-instagram-post-templateView licenseMiss Ellen Terry, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921327/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseLos Angeles poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8727038/png-air-travel-america-americanView licenseEgyptian Beauty, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921210/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseLos Angeles instagram post template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/17004143/image-cartoon-flowers-treeView licenseEstelle Clayton, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921159/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVote now Instagram blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12587412/vote-now-instagram-blog-banner-template-editable-textView licenseMiss Ethel Selwyn, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921346/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVote now Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11916744/vote-now-instagram-story-template-editable-textView licenseDonna Vaillard, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921387/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVote now Instagram Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12587427/vote-now-instagram-instagram-post-template-editable-textView licenseHelen Standish, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921284/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVisit america Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/10206695/visit-america-instagram-post-templateView licenseAdelina Patti, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921155/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseWorld no tobacco day poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14571774/world-tobacco-day-poster-templateView licenseMiss Agnes Huntington, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921168/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseEditable sightseeing, lifestyle collage remix backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/8322675/editable-sightseeing-lifestyle-collage-remix-backgroundView licenseMargaret Mather, from World's Beauties, Series 1 (N26) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7921251/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license