Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartvintagemusicalpublic domainnew yorkguitarmusical instrumentGuitar and Mandolin, from the Musical Instruments series (N121) issued by Duke Sons & Co. to promote Honest Long Cut TobaccoView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 762 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 829 x 1306 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarJazz night poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14665303/jazz-night-poster-templateView licenseXylophone and Lyre, from the Musical Instruments series (N121) issued by Duke Sons & Co. to promote Honest Long Cut Tobaccohttps://www.rawpixel.com/image/7922662/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseJazz music night poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14693125/jazz-music-night-poster-templateView licenseLute and Bass Viol, from the Musical Instruments series (N121) issued by Duke Sons & Co. to promote Honest Long Cut Tobaccohttps://www.rawpixel.com/image/7922477/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVintage tunes Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12499396/vintage-tunes-instagram-post-template-editable-textView licenseBones and Banjo, from the Musical Instruments series (N121) issued by Duke Sons & Co. to promote Honest Long Cut Tobaccohttps://www.rawpixel.com/image/7922481/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseNew album Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12586121/new-album-instagram-post-template-editable-textView licenseViolin and Violincello, from the Musical Instruments series (N121) issued by Duke Sons & Co. to promote Honest Long Cut…https://www.rawpixel.com/image/7922554/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseViolin, editable musical instrument. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9351380/violin-editable-musical-instrument-remixed-rawpixelView licenseFife and Bagpipe, from the Musical Instruments series (N121) issued by Duke Sons & Co. to promote Honest Long Cut Tobaccohttps://www.rawpixel.com/image/7922479/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseNew episode Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13503105/new-episode-instagram-post-templateView licenseTrombone and Tuba, from the Musical Instruments series (N121) issued by Duke Sons & Co. to promote Honest Long Cut Tobaccohttps://www.rawpixel.com/image/7922563/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseViolin, editable musical instrument. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9351176/violin-editable-musical-instrument-remixed-rawpixelView licenseDrum and Bass Drum, from the Musical Instruments series (N121) issued by Duke Sons & Co. to promote Honest Long Cut Tobaccohttps://www.rawpixel.com/image/7922557/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseViolin, editable musical instrument. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9351188/violin-editable-musical-instrument-remixed-rawpixelView licenseHarp and Accordion, from the Musical Instruments series (N121) issued by Duke Sons & Co. to promote Honest Long Cut Tobaccohttps://www.rawpixel.com/image/7922515/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseViolin, editable musical instrument. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9323983/violin-editable-musical-instrument-remixed-rawpixelView licensePiano and Organ, from the Musical Instruments series (N121) issued by Duke Sons & Co. to promote Honest Long Cut Tobaccohttps://www.rawpixel.com/image/7922516/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseViolin, editable musical instrument. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9345568/violin-editable-musical-instrument-remixed-rawpixelView licenseTriangle and Concertina, from the Musical Instruments series (N121) issued by Duke Sons & Co. to promote Honest Long Cut…https://www.rawpixel.com/image/7922612/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseViolin, editable musical instrument. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9351271/violin-editable-musical-instrument-remixed-rawpixelView licenseBugle and Kettle Drum, from the Musical Instruments series (N121) issued by Duke Sons & Co. to promote Honest Long Cut…https://www.rawpixel.com/image/7922591/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseViolin png, editable musical instrument. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9342723/violin-png-editable-musical-instrument-remixed-rawpixelView licenseRoman Horn and Cymbals, from the Musical Instruments series (N121) issued by Duke Sons & Co. to promote Honest Long Cut…https://www.rawpixel.com/image/7922520/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseDrumming competition poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14693212/drumming-competition-poster-templateView licenseHurdy Gurdy and Hand Organ, from the Musical Instruments series (N121) issued by Duke Sons & Co. to promote Honest Long Cut…https://www.rawpixel.com/image/7922595/image-hand-person-artFree Image from public domain licensePrincess playing harp fantasy remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12664012/princess-playing-harp-fantasy-remix-editable-designView licenseHarmonica and Tam Tam, from the Musical Instruments series (N121) issued by Duke Sons & Co. to promote Honest Long Cut…https://www.rawpixel.com/image/7922439/image-person-art-vintageFree Image from public domain licensePrincess playing harp fantasy remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12664646/princess-playing-harp-fantasy-remix-editable-designView licenseSpinet and Zither, from the Musical Instruments series (N121) issued by Duke Sons & Co. to promote Honest Long Cut Tobaccohttps://www.rawpixel.com/image/7922532/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseNew release poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11996408/new-release-poster-template-editable-text-and-designView licenseSaxophone and Flute, from the Musical Instruments series (N121) issued by Duke Sons & Co. to promote Honest Long Cut Tobaccohttps://www.rawpixel.com/image/7922592/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseViolin png, editable musical instrument. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9351312/violin-png-editable-musical-instrument-remixed-rawpixelView licenseJews Harp and Tambourine, from the Musical Instruments series (N121) issued by Duke Sons & Co. to promote Honest Long Cut…https://www.rawpixel.com/image/7922518/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseRun club calendar Instagram post template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/22079289/run-club-calendar-instagram-post-template-editable-text-and-designView licenseCornet and Oboe, from the Musical Instruments series (N121) issued by Duke Sons & Co. to promote Honest Long Cut Tobaccohttps://www.rawpixel.com/image/7922514/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseMusic Instagram story template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8151402/music-instagram-story-template-editable-designView licenseBassoon and Clarinet, from the Musical Instruments series (N121) issued by Duke Sons & Co. to promote Honest Long Cut Tobaccohttps://www.rawpixel.com/image/7922524/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseStreetwear store blog banner template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8752147/streetwear-store-blog-banner-template-editable-designView licenseCastanets and Seimseim, from the Musical Instruments series (N121) issued by Duke Sons & Co. to promote Honest Long Cut…https://www.rawpixel.com/image/7922556/image-person-art-vintageFree Image from public domain license