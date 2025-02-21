Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagefacepersonartcigarettesvintagepublic domainvintage artmuseumCap Anson, 1st Base, Chicago, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen CigarettesView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 687 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1657 x 2896 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarArt museum poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14599329/art-museum-poster-templateView licenseDan Brouthers, 1st Base, Detroit, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926101/image-face-person-artFree Image from public domain licenseSummer, vintage painting by Thomas Wilmer Dewing. Digitally enhanced by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9830103/png-1890-art-artworkView licenseMitchell, Pugilist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926029/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseAntique museum Instagram post template, aesthetic editable designhttps://www.rawpixel.com/image/18629080/antique-museum-instagram-post-template-aesthetic-editable-designView licenseMuldoon, Wrestler, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926184/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVintage Victorian children design collage set, editable design remastered and remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9000122/png-art-object-blank-spaceView licenseDwight, Lawn Tennis, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926089/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseAfrican American community blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11885486/african-american-community-blog-banner-template-editable-textView licenseCaptain Bogardus, Marksman, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926013/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVintage Victorian home collage set, editable design remastered and remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8999921/png-art-object-babys-roomView licensePrince, Bicyclist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926044/image-face-person-artFree Image from public domain licenseVintage Victorian lifestyle & flower collage set, editable design remastered and remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8966193/png-art-beige-blank-spaceView licenseWood, Bicyclist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926102/image-wood-person-artFree Image from public domain licenseVintage Victorian home decor collage set, editable design remastered and remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8933235/png-art-object-bedView licenseStevens, Bicyclist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7925961/image-face-person-artFree Image from public domain licenseVintage Victorian home decor collage set, editable design remastered and remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9000116/png-art-object-banjoView licenseSteinitz, Chess, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926000/image-face-person-artFree Image from public domain licenseVirtual museum Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11855479/virtual-museum-instagram-post-template-editable-textView licenseTeemer, Oarsman, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926156/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseArt & History class blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12683350/art-history-class-blog-banner-template-editable-textView licenseKing Kelly, Catcher, Boston, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926036/image-face-person-artFree Image from public domain licenseUpcoming events Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/16998912/upcoming-events-instagram-post-templateView licenseBob Caruthers, Pitcher, Brooklyn, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926195/image-face-person-artFree Image from public domain licenseUpcoming events Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13214755/upcoming-events-instagram-post-templateView licenseFred Dunlap, Captain, Pittsburgh, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926120/image-face-person-artFree Image from public domain licenseVirtual museum Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14517713/virtual-museum-instagram-post-templateView licenseEd Andrews, Center Field, Philadelphia, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926078/image-face-person-artFree Image from public domain licenseSmoking woman character, urban street, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9270126/smoking-woman-character-urban-street-editable-designView licenseTim Keefe, Pitcher, New York, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926063/image-face-person-artFree Image from public domain licenseMuseum Instagram post template, editable design and texthttps://www.rawpixel.com/image/9502518/horse-club-instagram-post-template-editable-textView licenseMyers, Runner, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926106/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licensePicture frame editable mockup, Claude Monet's famous artworks. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/11198747/png-accessory-adult-artView licenseGeorge Slosson, Billiards, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926016/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseArt gallery frame mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14716134/art-gallery-frame-mockup-editable-designView licenseJake Kilrain, Pugilist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926015/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseNight gallery museum Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14516933/night-gallery-museum-instagram-post-templateView licenseCaptain Mackenzie, Chess, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926059/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVintage hand sign, gesture illustration set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11774714/vintage-hand-sign-gesture-illustration-set-editable-designView licenseDaly, Billiards, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926163/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license