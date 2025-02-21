rawpixel
Cap Anson, 1st Base, Chicago, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigarettes
Art museum poster template
Dan Brouthers, 1st Base, Detroit, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigarettes
Summer, vintage painting by Thomas Wilmer Dewing. Digitally enhanced by rawpixel.
Mitchell, Pugilist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigarettes
Antique museum Instagram post template, aesthetic editable design
Muldoon, Wrestler, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigarettes
Vintage Victorian children design collage set, editable design remastered and remixed by rawpixel
Dwight, Lawn Tennis, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigarettes
African American community blog banner template, editable text
Captain Bogardus, Marksman, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigarettes
Vintage Victorian home collage set, editable design remastered and remixed by rawpixel
Prince, Bicyclist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigarettes
Vintage Victorian lifestyle & flower collage set, editable design remastered and remixed by rawpixel
Wood, Bicyclist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigarettes
Vintage Victorian home decor collage set, editable design remastered and remixed by rawpixel
Stevens, Bicyclist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigarettes
Vintage Victorian home decor collage set, editable design remastered and remixed by rawpixel
Steinitz, Chess, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigarettes
Virtual museum Instagram post template, editable text
Teemer, Oarsman, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigarettes
Art & History class blog banner template, editable text
King Kelly, Catcher, Boston, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigarettes
Upcoming events Instagram post template
Bob Caruthers, Pitcher, Brooklyn, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigarettes
Upcoming events Instagram post template
Fred Dunlap, Captain, Pittsburgh, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigarettes
Virtual museum Instagram post template
Ed Andrews, Center Field, Philadelphia, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigarettes
Smoking woman character, urban street, editable design
Tim Keefe, Pitcher, New York, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigarettes
Museum Instagram post template, editable design and text
Myers, Runner, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigarettes
Picture frame editable mockup, Claude Monet's famous artworks. Remixed by rawpixel.
George Slosson, Billiards, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigarettes
Art gallery frame mockup, editable design
Jake Kilrain, Pugilist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigarettes
Night gallery museum Instagram post template
Captain Mackenzie, Chess, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigarettes
Vintage hand sign, gesture illustration set, editable design
Daly, Billiards, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigarettes
