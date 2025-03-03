Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartcigarettesvintagepublic domainvintage artmuseumcardsCaptain Mackenzie, Chess, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen CigarettesView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 689 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1720 x 2996 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarEvent ticket editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12124382/event-ticket-editable-mockupView licenseCaptain Bogardus, Marksman, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926013/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseArt museum poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14713973/art-museum-poster-templateView licenseSteinitz, Chess, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926000/image-face-person-artFree Image from public domain licenseSummer, vintage painting by Thomas Wilmer Dewing. Digitally enhanced by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9830103/png-1890-art-artworkView licenseEdwin Beecher, Captain, Yale University Football Team, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen…https://www.rawpixel.com/image/7926164/image-football-person-artFree Image from public domain licenseArt museum poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14599329/art-museum-poster-templateView licenseFred Dunlap, Captain, Pittsburgh, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926120/image-face-person-artFree Image from public domain licenseBaseball Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11894046/baseball-instagram-post-template-editable-textView licenseMitchell, Pugilist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926029/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseAntique museum Instagram post template, aesthetic editable designhttps://www.rawpixel.com/image/18629080/antique-museum-instagram-post-template-aesthetic-editable-designView licenseZukertort, Chess, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926051/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVintage Victorian home decor collage set, editable design remastered and remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9000116/png-art-object-banjoView licenseMuldoon, Wrestler, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926184/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVintage Victorian children design collage set, editable design remastered and remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9000122/png-art-object-blank-spaceView licenseDwight, Lawn Tennis, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926089/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVintage Victorian home collage set, editable design remastered and remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8999921/png-art-object-babys-roomView licensePrince, Bicyclist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926044/image-face-person-artFree Image from public domain licenseArt museum business card template, Japanese floral patternhttps://www.rawpixel.com/image/8094204/art-museum-business-card-template-japanese-floral-patternView licenseWood, Bicyclist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926102/image-wood-person-artFree Image from public domain licenseVintage Victorian home decor collage set, editable design remastered and remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8933235/png-art-object-bedView licenseStevens, Bicyclist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7925961/image-face-person-artFree Image from public domain licenseMuseum poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14600326/museum-poster-templateView licenseTeemer, Oarsman, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926156/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVintage Victorian lifestyle & flower collage set, editable design remastered and remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8966193/png-art-beige-blank-spaceView licenseMyers, Runner, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926106/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVirtual museum Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11855479/virtual-museum-instagram-post-template-editable-textView licenseKing Kelly, Catcher, Boston, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926036/image-face-person-artFree Image from public domain licenseBusiness card editable mockup, brand identity with vintage designhttps://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView licenseGeorge Slosson, Billiards, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926016/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseArt & History class blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12683350/art-history-class-blog-banner-template-editable-textView licenseJake Kilrain, Pugilist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926015/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseUpcoming events Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13214755/upcoming-events-instagram-post-templateView licenseDaly, Billiards, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926163/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseUpcoming events Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/16998912/upcoming-events-instagram-post-templateView licenseWilliam Byrd Page, High Jumper, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926062/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licensePicture frame editable mockup, Claude Monet's famous artworks. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/11198747/png-accessory-adult-artView licensePatrick Fitzgerald, Pedestrian, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926155/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseArt gallery frame mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14716134/art-gallery-frame-mockup-editable-designView licenseSexton, Billiards, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926028/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license