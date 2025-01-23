Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartcigarettesvintagepublic domaintennis racketvintage artmuseumTaylor, Lawn Tennis, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen CigarettesView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 696 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1748 x 3012 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarHand hitting ping pong with paddles, sports illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11926287/hand-hitting-ping-pong-with-paddles-sports-illustration-editable-designView licenseSears, Lawn Tennis, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926037/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseHand hitting tennis ball, sports illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11926154/hand-hitting-tennis-ball-sports-illustration-editable-designView licenseBeekman, Lawn Tennis, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/9085903/image-art-vintage-cigarettesFree Image from public domain licenseYouth open poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14428795/youth-open-poster-templateView licenseDwight, Lawn Tennis, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926089/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseTennis is fun poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8718850/png-art-blank-space-brownView licenseMitchell, Pugilist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926029/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseGame, set, match Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14428681/game-set-match-facebook-post-templateView licenseCaptain Bogardus, Marksman, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926013/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseTable tennis poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14428023/table-tennis-poster-templateView licenseMuldoon, Wrestler, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926184/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseFemale tennis player, editable aesthetic illustration remixhttps://www.rawpixel.com/image/12531436/female-tennis-player-editable-aesthetic-illustration-remixView licenseWood, Bicyclist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926102/image-wood-person-artFree Image from public domain licenseTennis live scores Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14427555/tennis-live-scores-facebook-post-templateView licenseSteinitz, Chess, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926000/image-face-person-artFree Image from public domain licenseFemale tennis player, editable aesthetic illustration remixhttps://www.rawpixel.com/image/12531622/female-tennis-player-editable-aesthetic-illustration-remixView licenseTeemer, Oarsman, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926156/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license3D woman tennis player, sports editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12457473/woman-tennis-player-sports-editable-remixView licensePrince, Bicyclist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926044/image-face-person-artFree Image from public domain licenseCute panda bear, wildlife, editable aesthetic illustration remixhttps://www.rawpixel.com/image/12538448/cute-panda-bear-wildlife-editable-aesthetic-illustration-remixView licenseStevens, Bicyclist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7925961/image-face-person-artFree Image from public domain license3D woman tennis player, sports editable remixhttps://www.rawpixel.com/image/12397404/woman-tennis-player-sports-editable-remixView licenseIsaac Murphy, Jockey, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926153/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseTennis day Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14428838/tennis-day-facebook-post-templateView licenseJames Albert, Pedestrian, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926123/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseSportswear branding Instagram post template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/20868656/sportswear-branding-instagram-post-template-editable-text-and-designView licenseSullivan, Pugilist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926071/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseTable tennis poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12574570/table-tennis-poster-template-editable-text-and-designView licenseDan Brouthers, 1st Base, Detroit, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926101/image-face-person-artFree Image from public domain licenseTennis highlights Youtube cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12542284/tennis-highlights-youtube-cover-template-editable-designView licenseVignaux, Billiards, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926185/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseTennis day Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12778886/tennis-day-instagram-post-templateView licenseFred Dunlap, Captain, Pittsburgh, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926120/image-face-person-artFree Image from public domain licenseTennis club poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12466812/tennis-club-poster-template-editable-text-and-designView licenseMyers, Runner, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926106/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseTennis classes poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14064919/tennis-classes-poster-templateView licenseDaly, Billiards, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926163/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseSports motivation logo template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/20509240/sports-motivation-logo-template-editable-textView licenseCaptain Mackenzie, Chess, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926059/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license