Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartcigarettesvintagepublic domainvintage artmuseumcardsJames Albert, Pedestrian, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen CigarettesView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 682 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1667 x 2934 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarEvent ticket editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12124382/event-ticket-editable-mockupView licenseEd Andrews, Center Field, Philadelphia, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926078/image-face-person-artFree Image from public domain licenseArt museum poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14713973/art-museum-poster-templateView licensePatrick Fitzgerald, Pedestrian, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926155/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseBaseball Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11894046/baseball-instagram-post-template-editable-textView licenseRowell, Pedestrian, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926034/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseArt museum poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14599329/art-museum-poster-templateView licenseMitchell, Pugilist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926029/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseSummer, vintage painting by Thomas Wilmer Dewing. Digitally enhanced by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9830103/png-1890-art-artworkView licenseCaptain Bogardus, Marksman, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926013/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseAntique museum Instagram post template, aesthetic editable designhttps://www.rawpixel.com/image/18629080/antique-museum-instagram-post-template-aesthetic-editable-designView licenseMuldoon, Wrestler, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926184/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseMuseum poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14600326/museum-poster-templateView licenseDwight, Lawn Tennis, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926089/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseArt museum business card template, Japanese floral patternhttps://www.rawpixel.com/image/8094204/art-museum-business-card-template-japanese-floral-patternView licenseWood, Bicyclist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926102/image-wood-person-artFree Image from public domain licenseVintage Victorian home collage set, editable design remastered and remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8999921/png-art-object-babys-roomView licenseSteinitz, Chess, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926000/image-face-person-artFree Image from public domain licenseVintage Victorian children design collage set, editable design remastered and remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9000122/png-art-object-blank-spaceView licenseTeemer, Oarsman, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926156/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVintage Victorian home decor collage set, editable design remastered and remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8933235/png-art-object-bedView licensePrince, Bicyclist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926044/image-face-person-artFree Image from public domain licenseVintage Victorian home decor collage set, editable design remastered and remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9000116/png-art-object-banjoView licenseStevens, Bicyclist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7925961/image-face-person-artFree Image from public domain licenseVintage Victorian lifestyle & flower collage set, editable design remastered and remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8966193/png-art-beige-blank-spaceView licenseIsaac Murphy, Jockey, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926153/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseArt & History class blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12683350/art-history-class-blog-banner-template-editable-textView licenseSullivan, Pugilist, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926071/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVirtual museum Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11855479/virtual-museum-instagram-post-template-editable-textView licenseDan Brouthers, 1st Base, Detroit, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926101/image-face-person-artFree Image from public domain licenseUpcoming events Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/16998912/upcoming-events-instagram-post-templateView licenseVignaux, Billiards, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926185/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseUpcoming events Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13214755/upcoming-events-instagram-post-templateView licenseFred Dunlap, Captain, Pittsburgh, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926120/image-face-person-artFree Image from public domain licenseBusiness card editable mockup, brand identity with vintage designhttps://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView licenseSears, Lawn Tennis, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926037/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseBaseball Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11894008/baseball-instagram-post-template-editable-textView licenseMyers, Runner, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926106/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseAntique museum Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14517148/antique-museum-instagram-post-templateView licenseDaly, Billiards, from the Goodwin Champion series for Old Judge and Gypsy Queen Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7926163/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license