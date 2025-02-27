Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageanimalbirdpersonartcigarettesvintagepublic domainunited statesBig Chief, Ponca, from the American Indian Chiefs series (N2) for Allen & Ginter Cigarettes BrandsView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 683 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 812 x 1427 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarFourth of July Instagram post template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/18358502/fourth-july-instagram-post-template-editable-text-and-designView licenseDeer Ham, Ioway, from the American Indian Chiefs series (N2) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7927855/image-face-person-artFree Image from public domain licenseEditable Flamingo illustration, remastered by rawpixel from Audubon's Bird of Americahttps://www.rawpixel.com/image/8914520/png-1800s-19th-century-americaView licenseBig Elk, Ponca, from the American Indian Chiefs series (N2) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7927758/image-face-person-artFree Image from public domain licenseJoin the military Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/10795710/join-the-military-instagram-post-templateView licenseWhite Swan, Lower Yanktonas Sioux, from the American Indian Chiefs series (N2) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7918650/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseThanks for serving Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/10638439/thanks-for-serving-instagram-post-templateView licenseWhite Swan, Lower Yanktonas Sioux, from the American Indian Chiefs series (N2) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7918601/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVintage hits poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11583286/vintage-hits-poster-template-editable-text-and-designView licenseAgate Arrow Point, Warm Springs, from the American Indian Chiefs series (N2) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7918642/image-arrow-person-artFree Image from public domain licenseFreedom poster template, editable vintage photography designhttps://www.rawpixel.com/image/21546777/freedom-poster-template-editable-vintage-photography-designView licenseStriker, Apache, from the American Indian Chiefs series (N2) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7927843/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVintage hits Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9622970/vintage-hits-instagram-post-template-editable-textView licenseAlways Riding, Yampah Ute, from the American Indian Chiefs series (N2) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7927812/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseWildlife Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10197620/wildlife-facebook-post-template-editable-designView licenseBig Elk, Ponca, from the American Indian Chiefs series (N36) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7919221/image-animal-face-birdFree Image from public domain licenseSummer sale Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11276310/summer-sale-instagram-post-template-editable-textView licenseBig Snake, Winnebagoes, from the American Indian Chiefs series (N36) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7919231/image-face-person-artFree Image from public domain licenseVintage hits Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11583273/vintage-hits-instagram-story-template-editable-textView licenseBig Razor, Blackfeet Sioux, from the American Indian Chiefs series (N2) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7927891/image-face-person-artFree Image from public domain licenseVintage hits blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11583289/vintage-hits-blog-banner-template-editable-textView licenseBig Snake, Winnebagoes, from the American Indian Chiefs series (N2) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7927907/image-face-person-artFree Image from public domain licenseTropical sale Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/10711539/tropical-sale-instagram-post-template-editable-textView licenseBig Bear, Missouria, from the American Indian Chiefs series (N2) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7927809/image-face-person-artFree Image from public domain licenseTropical vacation Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12103910/tropical-vacation-instagram-post-template-editable-textView licenseBig Razor, Blackfeet Sioux, from the American Indian Chiefs series (N36) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7919298/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseHummingbird poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12552302/hummingbird-poster-template-editable-text-and-designView licenseBig Chief, Ponca, from the American Indian Chiefs series (N36) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7919197/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licensePool party Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11655115/pool-party-instagram-post-template-editable-textView licenseBig Bear, Missouria, from the American Indian Chiefs series (N36) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7919110/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseLouisiana Heron bird background, vintage animal illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/8692238/louisiana-heron-bird-background-vintage-animal-illustrationView licenseChief Gall, Hunkpapa Sioux, from the American Indian Chiefs series (N2) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7918723/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseSports fans community Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11763460/sports-fans-community-instagram-post-template-editable-textView licenseMan and Chief, Pawnee, from the American Indian Chiefs series (N2) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7927886/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseLouisiana Heron bird background, vintage animal illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/8697531/louisiana-heron-bird-background-vintage-animal-illustrationView licenseChief Joseph, Nez Perces, from the American Indian Chiefs series (N2) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7931602/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseLouisiana Heron bird background, vintage animal illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/8695386/louisiana-heron-bird-background-vintage-animal-illustrationView licenseYoung Whirlwind, Southern Cheyenne, from the American Indian Chiefs series (N36) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7919251/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseDesign agency vintage logo template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11373424/design-agency-vintage-logo-template-editable-designView licenseHairy Bear, Winnebagoes, from the American Indian Chiefs series (N36) for Allen & Ginter Cigaretteshttps://www.rawpixel.com/image/7919236/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license