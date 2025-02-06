rawpixel
Edit ImageCrop
Example of card verso from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Save
Edit Image
paperartvintagepublic domainvintage artcardphototext
Vintage market invitation card template, aesthetic floral pattern, famous Maurice Pillard Verneuil artwork remixed by…
Vintage market invitation card template, aesthetic floral pattern, famous Maurice Pillard Verneuil artwork remixed by…
https://www.rawpixel.com/image/7216611/imageView license
Example of card verso from Harlequin Cards, 2nd Series (N220) issued by Kinney Bros.
Example of card verso from Harlequin Cards, 2nd Series (N220) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7907932/image-paper-book-artFree Image from public domain license
Business card template, floral pattern editable design
Business card template, floral pattern editable design
https://www.rawpixel.com/image/8686168/business-card-template-floral-pattern-editable-designView license
Example of display card, Louisa of Germany, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Example of display card, Louisa of Germany, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928408/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
No hate, just love word editable collage art. Remixed by rawpixel.
No hate, just love word editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9346909/hate-just-love-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Marshal Ney, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Marshal Ney, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928380/marshal-ney-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
No hate, just love png word editable collage art. Remixed by rawpixel.
No hate, just love png word editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9347392/hate-just-love-png-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
Lafayette, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Lafayette, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928376/lafayette-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Art deco invitation card template, flea market ad, famous Maurice Pillard Verneuil artwork remixed by rawpixel
Art deco invitation card template, flea market ad, famous Maurice Pillard Verneuil artwork remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/7201230/imageView license
Catherine II, Russia, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Catherine II, Russia, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928445/catherine-ii-russia-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Vintage botanical business card template, editable text
Vintage botanical business card template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/7425668/imageView license
Miss Mary Anderson, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Miss Mary Anderson, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928467/miss-mary-anderson-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Vintage romantic stationery collection, editable element set
Vintage romantic stationery collection, editable element set
https://www.rawpixel.com/image/16497391/vintage-romantic-stationery-collection-editable-element-setView license
Empress Eugenie, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Empress Eugenie, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928478/empress-eugenie-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Vintage design business card template, editable text
Vintage design business card template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/7667658/vintage-design-business-card-template-editable-textView license
Mary Queen of Scots, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Mary Queen of Scots, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928326/mary-queen-scots-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
It's a deal Instagram post template, editable design and text
It's a deal Instagram post template, editable design and text
https://www.rawpixel.com/image/18092955/its-deal-instagram-post-template-editable-design-and-textView license
Louisa of Germany, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Louisa of Germany, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928468/louisa-germany-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Brand poster template, editable text & design
Brand poster template, editable text & design
https://www.rawpixel.com/image/10977945/brand-poster-template-editable-text-designView license
Mme. Recamier, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Mme. Recamier, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928372/mme-recamier-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Customizable aesthetic grid photo collage
Customizable aesthetic grid photo collage
https://www.rawpixel.com/image/12456705/customizable-aesthetic-grid-photo-collageView license
Martha Washington, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Martha Washington, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928421/martha-washington-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Public service announcement template, editable text
Public service announcement template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/9871105/public-service-announcement-template-editable-textView license
Lord Nelson, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Lord Nelson, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928371/lord-nelson-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Vintage birthday poster template, cake illustration
Vintage birthday poster template, cake illustration
https://www.rawpixel.com/image/7396400/imageView license
Patti, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Patti, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928404/patti-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Vintage birthday greeting card template, cake illustration
Vintage birthday greeting card template, cake illustration
https://www.rawpixel.com/image/7396280/imageView license
Jenny Lind, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Jenny Lind, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928412/jenny-lind-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Botanical business card template, editable text
Botanical business card template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/7429477/botanical-business-card-template-editable-textView license
Alexander the Great, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Alexander the Great, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928498/alexander-the-great-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Vintage birthday poster template, cake illustration
Vintage birthday poster template, cake illustration
https://www.rawpixel.com/image/7396239/imageView license
Marie Antoinette, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Marie Antoinette, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928434/marie-antoinette-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Editable green envelope mockup
Editable green envelope mockup
https://www.rawpixel.com/image/9777592/editable-green-envelope-mockupView license
Joan of Arc, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Joan of Arc, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928446/joan-arc-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
https://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView license
Wellington, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Wellington, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928401/wellington-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Brand Instagram story template, editable text
Brand Instagram story template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11900024/brand-instagram-story-template-editable-textView license
Com. Farragut, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Com. Farragut, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928471/com-farragut-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Vintage birthday flyer template, cake illustration
Vintage birthday flyer template, cake illustration
https://www.rawpixel.com/image/7395958/imageView license
General Ulysses S. Grant, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
General Ulysses S. Grant, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928405/general-ulysses-grant-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license