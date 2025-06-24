Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartvintagepublic domainpaintingvintage artcardsphotoLafayette, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 475 x 862 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarBusiness card editable mockup, brand identity with vintage designhttps://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView licensePatti, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928404/patti-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseMona Lisa shopping sticker, Leonardo da Vinci's artwork mixed media editable design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8702992/png-aesthetic-art-buyView licenseMarie Antoinette, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928434/marie-antoinette-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseThe Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12541726/png-adult-alphonse-mucha-artView licenseCatherine II, Russia, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928445/catherine-ii-russia-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseChief librarian poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/21545125/chief-librarian-poster-template-editable-text-and-designView licenseEmpress Eugenie, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928478/empress-eugenie-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseDigital art gallery ticket mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14713330/digital-art-gallery-ticket-mockup-editable-designView licenseMary Queen of Scots, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928326/mary-queen-scots-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseBirthday girl Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9211724/birthday-girl-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseJoan of Arc, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928446/joan-arc-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseBirthday girl blog banner template, editable adhttps://www.rawpixel.com/image/9211738/birthday-girl-blog-banner-template-editableView licenseMarshal Ney, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928380/marshal-ney-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseBirthday girl Instagram story, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9211730/birthday-girl-instagram-story-editable-social-media-designView licenseMme. Recamier, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928372/mme-recamier-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseGothic vintage elements with roses, editable element sethttps://www.rawpixel.com/image/16498994/gothic-vintage-elements-with-roses-editable-element-setView licenseLouisa of Germany, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928468/louisa-germany-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseThe Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12541678/png-alphonse-mucha-art-nouveauView licenseMiss Mary Anderson, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928467/miss-mary-anderson-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseCharity gala dinner poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11571826/charity-gala-dinner-poster-template-editable-text-and-designView licenseMartha Washington, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928421/martha-washington-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseMerry Christmas, editable Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/16525455/merry-christmas-editable-instagram-story-templateView licenseJenny Lind, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928412/jenny-lind-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseWedding invitation poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12564870/wedding-invitation-poster-template-editable-text-and-designView licenseLord Nelson, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928371/lord-nelson-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseSanta's coming, editable Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/16519748/santas-coming-editable-instagram-post-templateView licenseAlexander the Great, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928498/alexander-the-great-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseBookstore gift card templatehttps://www.rawpixel.com/image/14327753/bookstore-gift-card-templateView licenseMme. de Stael, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928460/mme-stael-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseLGBT wedding Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12555303/lgbt-wedding-instagram-post-template-editable-textView licenseGeneral Winfield Scott, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928366/general-winfield-scott-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseChristening celebration invitation templatehttps://www.rawpixel.com/image/14537891/christening-celebration-invitation-templateView licenseExample of display card, Louisa of Germany, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928408/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseBrown vintage frame editable white bread backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/11723909/brown-vintage-frame-editable-white-bread-backgroundView licenseGeneral Robert E. Lee, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7931378/general-robert-lee-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseWedding invitation template, aesthetic editable designhttps://www.rawpixel.com/image/18281429/wedding-invitation-template-aesthetic-editable-designView licenseWellington, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928401/wellington-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseBrown vintage frame with white editable bread backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/11723994/brown-vintage-frame-with-white-editable-bread-backgroundView licenseGeneral Scobeloff, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928410/general-scobeloff-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license