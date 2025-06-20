Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageanimalbirdpersonartvintagepublic domainvintage artcardsPatti, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 483 x 860 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarWedding invitation poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12687566/wedding-invitation-poster-template-editable-text-and-designView licenseMme. Recamier, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928372/mme-recamier-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseWedding poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12687668/wedding-poster-template-editable-text-and-designView licenseLouisa of Germany, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928468/louisa-germany-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseFestive vintage Christmas collage design, editable element sethttps://www.rawpixel.com/image/16496190/festive-vintage-christmas-collage-design-editable-element-setView licenseMarshal Ney, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928380/marshal-ney-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseGothic vintage elements with roses, editable element sethttps://www.rawpixel.com/image/16498994/gothic-vintage-elements-with-roses-editable-element-setView licenseJenny Lind, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928412/jenny-lind-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseTropical border with a vintage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10318632/tropical-border-with-vintage-illustration-editable-designView licenseLord Nelson, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928371/lord-nelson-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseMerry Christmas, editable Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/16525455/merry-christmas-editable-instagram-story-templateView licenseMiss Mary Anderson, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928467/miss-mary-anderson-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseBook club invitation card template, green bird pattern, famous Maurice Pillard Verneuil artwork remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/7205286/imageView licenseMartha Washington, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928421/martha-washington-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseBaby shower Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/10355659/baby-shower-instagram-post-template-editable-textView licenseAlexander the Great, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928498/alexander-the-great-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licensePoster mockup, editable product designhttps://www.rawpixel.com/image/14436512/poster-mockup-editable-product-designView licenseLafayette, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928376/lafayette-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseCustomizable aesthetic grid photo collagehttps://www.rawpixel.com/image/12456705/customizable-aesthetic-grid-photo-collageView licenseMarie Antoinette, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928434/marie-antoinette-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseBusiness card editable mockup, brand identity with vintage designhttps://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView licenseEmpress Eugenie, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928478/empress-eugenie-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licensePool party Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11655115/pool-party-instagram-post-template-editable-textView licenseMary Queen of Scots, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928326/mary-queen-scots-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseBachelorette weekend poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12500234/bachelorette-weekend-poster-template-editable-text-and-designView licenseCatherine II, Russia, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928445/catherine-ii-russia-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseHalloween party invite blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12397037/halloween-party-invite-blog-banner-template-editable-textView licenseJoan of Arc, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928446/joan-arc-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseElegant watercolor aesthetic illustrations, editable element sethttps://www.rawpixel.com/image/16414828/elegant-watercolor-aesthetic-illustrations-editable-element-setView licenseGeneral Ulysses S. Grant, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928405/general-ulysses-grant-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseWedding invitation card template, editable design, community remixhttps://www.rawpixel.com/image/12718240/wedding-invitation-card-template-editable-design-community-remixView licenseGeorge Washington, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928469/george-washington-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseMacaw in a tropical vintage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10337772/macaw-tropical-vintage-illustration-editable-designView licenseExample of card verso from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928364/example-card-verso-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseSanta's coming, editable Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/16519748/santas-coming-editable-instagram-post-templateView licenseNapoleon, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928396/napoleon-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseColorful birds illustration, vintage desktop wallpaper, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10177687/colorful-birds-illustration-vintage-desktop-wallpaper-editable-designView licenseJulius Caesar, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928444/julius-caesar-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseEditable 3D black woman shopping online at home cartoon illustrationhttps://www.rawpixel.com/image/12128182/editable-black-woman-shopping-online-home-cartoon-illustrationView licenseCom. Farragut, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928471/com-farragut-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license