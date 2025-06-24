Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagefacepersonartvintagepublic domainpostervintage artcardsGeneral Scobeloff, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 480 x 872 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarEditable poster mockup designhttps://www.rawpixel.com/image/11252061/editable-poster-mockup-designView licenseGeneral Ulysses S. Grant, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928405/general-ulysses-grant-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseBirthday party invitation card template, vintage flower illustration, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/7579949/imageView licenseGeneral Winfield Scott, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928366/general-winfield-scott-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseChristmas & Santa editable greeting card templatehttps://www.rawpixel.com/image/16550979/christmas-santa-editable-greeting-card-templateView licenseGeneral Robert E. Lee, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7931378/general-robert-lee-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseHot pink poster editable template, Spring aesthetichttps://www.rawpixel.com/image/7466427/imageView licenseMme. Recamier, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928372/mme-recamier-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseBody positivity poster editable template, stretch marks photohttps://www.rawpixel.com/image/7491028/imageView licenseLouisa of Germany, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928468/louisa-germany-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseWedding invitation card template, editable design, community remixhttps://www.rawpixel.com/image/12718240/wedding-invitation-card-template-editable-design-community-remixView licenseMarshal Ney, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928380/marshal-ney-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseEvening reception poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11762529/evening-reception-poster-template-editable-text-and-designView licenseJenny Lind, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928412/jenny-lind-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseBusiness success poster template, remix media designhttps://www.rawpixel.com/image/7414804/imageView licenseLord Nelson, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928371/lord-nelson-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseTextbook poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14486719/textbook-poster-templateView licenseMiss Mary Anderson, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928467/miss-mary-anderson-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseChristmas editable greeting card templatehttps://www.rawpixel.com/image/16559154/christmas-editable-greeting-card-templateView licenseMartha Washington, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928421/martha-washington-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseNew year party poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12500517/new-year-party-poster-template-editable-text-and-designView licenseAlexander the Great, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928498/alexander-the-great-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseMerry Christmas, editable Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/16525455/merry-christmas-editable-instagram-story-templateView licenseLafayette, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928376/lafayette-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseVintage birthday invitation card template, botanical designhttps://www.rawpixel.com/image/7497054/imageView licensePatti, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928404/patti-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseEditable poster mockup, wedding invitation designhttps://www.rawpixel.com/image/10847021/editable-poster-mockup-wedding-invitation-designView licenseMarie Antoinette, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928434/marie-antoinette-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseWomen's history month poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14487440/womens-history-month-poster-templateView licenseEmpress Eugenie, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928478/empress-eugenie-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseDigital business card poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11710666/digital-business-card-poster-template-editable-text-and-designView licenseMary Queen of Scots, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928326/mary-queen-scots-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licensePink aesthetic poster editable template, slow growth texthttps://www.rawpixel.com/image/7502359/imageView licenseCatherine II, Russia, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928445/catherine-ii-russia-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseOnline dating poster template, remix media designhttps://www.rawpixel.com/image/7414802/online-dating-poster-template-remix-media-designView licenseJoan of Arc, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928446/joan-arc-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseThanksgiving dinner poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12006907/thanksgiving-dinner-poster-template-editable-text-and-designView licenseGeorge Washington, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928469/george-washington-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseMusic festival poster template, colorful modern designhttps://www.rawpixel.com/image/7398459/imageView licenseExample of card verso from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928364/example-card-verso-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license