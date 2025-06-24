rawpixel
Edit ImageCrop
Joan of Arc, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Save
Edit Image
personartvintagepublic domainpaintingvintage artcardsphoto
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
Business card editable mockup, brand identity with vintage design
https://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView license
Patti, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Patti, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928404/patti-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Mona Lisa shopping sticker, Leonardo da Vinci's artwork mixed media editable design. Remixed by rawpixel.
Mona Lisa shopping sticker, Leonardo da Vinci's artwork mixed media editable design. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/8702992/png-aesthetic-art-buyView license
Marie Antoinette, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Marie Antoinette, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928434/marie-antoinette-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
The Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.
The Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12541726/png-adult-alphonse-mucha-artView license
Catherine II, Russia, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Catherine II, Russia, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928445/catherine-ii-russia-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Chief librarian poster template, editable text and design
Chief librarian poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/21545125/chief-librarian-poster-template-editable-text-and-designView license
Empress Eugenie, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Empress Eugenie, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928478/empress-eugenie-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Digital art gallery ticket mockup, editable design
Digital art gallery ticket mockup, editable design
https://www.rawpixel.com/image/14713330/digital-art-gallery-ticket-mockup-editable-designView license
Mary Queen of Scots, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Mary Queen of Scots, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928326/mary-queen-scots-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Birthday girl Facebook post template, editable social media ad
Birthday girl Facebook post template, editable social media ad
https://www.rawpixel.com/image/9211724/birthday-girl-facebook-post-template-editable-social-mediaView license
Marshal Ney, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Marshal Ney, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928380/marshal-ney-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Birthday girl blog banner template, editable ad
Birthday girl blog banner template, editable ad
https://www.rawpixel.com/image/9211738/birthday-girl-blog-banner-template-editableView license
Mme. Recamier, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Mme. Recamier, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928372/mme-recamier-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Birthday girl Instagram story, editable social media design
Birthday girl Instagram story, editable social media design
https://www.rawpixel.com/image/9211730/birthday-girl-instagram-story-editable-social-media-designView license
Louisa of Germany, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Louisa of Germany, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928468/louisa-germany-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Gothic vintage elements with roses, editable element set
Gothic vintage elements with roses, editable element set
https://www.rawpixel.com/image/16498994/gothic-vintage-elements-with-roses-editable-element-setView license
Miss Mary Anderson, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Miss Mary Anderson, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928467/miss-mary-anderson-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
The Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.
The Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/12541678/png-alphonse-mucha-art-nouveauView license
Martha Washington, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Martha Washington, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928421/martha-washington-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Charity gala dinner poster template, editable text and design
Charity gala dinner poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11571826/charity-gala-dinner-poster-template-editable-text-and-designView license
Jenny Lind, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Jenny Lind, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928412/jenny-lind-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Merry Christmas, editable Instagram story template
Merry Christmas, editable Instagram story template
https://www.rawpixel.com/image/16525455/merry-christmas-editable-instagram-story-templateView license
Lord Nelson, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Lord Nelson, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928371/lord-nelson-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Wedding invitation poster template, editable text and design
Wedding invitation poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12564870/wedding-invitation-poster-template-editable-text-and-designView license
Lafayette, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Lafayette, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928376/lafayette-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Santa's coming, editable Instagram post template
Santa's coming, editable Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/16519748/santas-coming-editable-instagram-post-templateView license
Alexander the Great, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Alexander the Great, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928498/alexander-the-great-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Bookstore gift card template
Bookstore gift card template
https://www.rawpixel.com/image/14327753/bookstore-gift-card-templateView license
Mme. de Stael, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Mme. de Stael, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928460/mme-stael-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
LGBT wedding Instagram post template, editable text
LGBT wedding Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/12555303/lgbt-wedding-instagram-post-template-editable-textView license
General Winfield Scott, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
General Winfield Scott, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928366/general-winfield-scott-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Christening celebration invitation template
Christening celebration invitation template
https://www.rawpixel.com/image/14537891/christening-celebration-invitation-templateView license
Example of display card, Louisa of Germany, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Example of display card, Louisa of Germany, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928408/image-person-art-vintageFree Image from public domain license
Brown vintage frame editable white bread background
Brown vintage frame editable white bread background
https://www.rawpixel.com/image/11723909/brown-vintage-frame-editable-white-bread-backgroundView license
General Robert E. Lee, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
General Robert E. Lee, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7931378/general-robert-lee-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Wedding invitation template, aesthetic editable design
Wedding invitation template, aesthetic editable design
https://www.rawpixel.com/image/18281429/wedding-invitation-template-aesthetic-editable-designView license
Wellington, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
Wellington, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928401/wellington-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license
Brown vintage frame with white editable bread background
Brown vintage frame with white editable bread background
https://www.rawpixel.com/image/11723994/brown-vintage-frame-with-white-editable-bread-backgroundView license
General Scobeloff, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
General Scobeloff, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.
https://www.rawpixel.com/image/7928410/general-scobeloff-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license