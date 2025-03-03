Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartvintagepublic domainvintage artcardsphotohumanMiss Mary Anderson, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 488 x 862 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarBusiness card editable mockup, brand identity with vintage designhttps://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView licenseMarie Antoinette, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928434/marie-antoinette-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseSanta's coming, editable Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/16519748/santas-coming-editable-instagram-post-templateView licenseMary Queen of Scots, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928326/mary-queen-scots-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseMona Lisa shopping sticker, Leonardo da Vinci's artwork mixed media editable design. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8702992/png-aesthetic-art-buyView licenseMme. Recamier, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928372/mme-recamier-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseCustomizable aesthetic grid photo collagehttps://www.rawpixel.com/image/12456705/customizable-aesthetic-grid-photo-collageView licenseLouisa of Germany, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928468/louisa-germany-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseVinyl album cover editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12649367/vinyl-album-cover-editable-mockupView licenseMarshal Ney, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928380/marshal-ney-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseThe Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12541726/png-adult-alphonse-mucha-artView licenseJenny Lind, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928412/jenny-lind-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseEqual rights poster template, remix media designhttps://www.rawpixel.com/image/7414806/equal-rights-poster-template-remix-media-designView licenseLord Nelson, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928371/lord-nelson-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseChristmas & Santa editable greeting card templatehttps://www.rawpixel.com/image/16550979/christmas-santa-editable-greeting-card-templateView licenseMartha Washington, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928421/martha-washington-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseChief librarian poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/21545125/chief-librarian-poster-template-editable-text-and-designView licenseAlexander the Great, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928498/alexander-the-great-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseTextbook poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14486719/textbook-poster-templateView licenseLafayette, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928376/lafayette-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseThe Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12541678/png-alphonse-mucha-art-nouveauView licensePatti, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928404/patti-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseGothic vintage elements with roses, editable element sethttps://www.rawpixel.com/image/16498994/gothic-vintage-elements-with-roses-editable-element-setView licenseEmpress Eugenie, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928478/empress-eugenie-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseNaturally made baby clothes template for social media, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/20838539/naturally-made-baby-clothes-template-for-social-media-editable-textView licenseCatherine II, Russia, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928445/catherine-ii-russia-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseIt's a deal Instagram post template, editable design and texthttps://www.rawpixel.com/image/18092955/its-deal-instagram-post-template-editable-design-and-textView licenseJoan of Arc, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928446/joan-arc-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseMerry Christmas, editable Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/16525455/merry-christmas-editable-instagram-story-templateView licenseGeneral Ulysses S. Grant, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928405/general-ulysses-grant-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseVintage clothing Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11924135/vintage-clothing-instagram-post-template-editable-textView licenseGeorge Washington, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928469/george-washington-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseWomen's history month poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14487440/womens-history-month-poster-templateView licenseExample of card verso from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928364/example-card-verso-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseBookstore gift card templatehttps://www.rawpixel.com/image/14327753/bookstore-gift-card-templateView licenseNapoleon, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928396/napoleon-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseSwimwear brand business card template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/7528838/imageView licenseJulius Caesar, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928444/julius-caesar-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseFriends forever Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11924844/friends-forever-instagram-post-template-editable-textView licenseCom. Farragut, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928471/com-farragut-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license