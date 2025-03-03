Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartvintagepublic domainclothingvintage artcardsphotoLouisa of Germany, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 493 x 853 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarBusiness card editable mockup, brand identity with vintage designhttps://www.rawpixel.com/image/12575270/business-card-editable-mockup-brand-identity-with-vintage-designView licenseExample of display card, Louisa of Germany, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928408/image-person-art-vintageFree Image from public domain licenseVintage education editable collage element sethttps://www.rawpixel.com/image/9590170/vintage-education-editable-collage-element-setView licenseMme. Recamier, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928372/mme-recamier-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseVintage education editable collage element sethttps://www.rawpixel.com/image/9589492/vintage-education-editable-collage-element-setView licenseMarshal Ney, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928380/marshal-ney-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseWedding celebration Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11913127/wedding-celebration-instagram-post-template-editable-textView licenseJenny Lind, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928412/jenny-lind-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseNaturally made baby clothes template for social media, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/20838539/naturally-made-baby-clothes-template-for-social-media-editable-textView licenseLord Nelson, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928371/lord-nelson-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseGothic vintage elements with roses, editable element sethttps://www.rawpixel.com/image/16498994/gothic-vintage-elements-with-roses-editable-element-setView licenseMiss Mary Anderson, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928467/miss-mary-anderson-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseSanta's coming, editable Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/16519748/santas-coming-editable-instagram-post-templateView licenseMartha Washington, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928421/martha-washington-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseVintage clothing Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11924135/vintage-clothing-instagram-post-template-editable-textView licenseAlexander the Great, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928498/alexander-the-great-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseKeep on learning word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9346751/keep-learning-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseLafayette, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928376/lafayette-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseMan holding magnifying glass, entertainment editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9567015/png-aesthetic-beige-blackView licensePatti, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928404/patti-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseMerry Christmas, editable Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/16525455/merry-christmas-editable-instagram-story-templateView licenseMarie Antoinette, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928434/marie-antoinette-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseFloral business card mockup, editable clothing branding designhttps://www.rawpixel.com/image/9002369/floral-business-card-mockup-editable-clothing-branding-designView licenseEmpress Eugenie, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928478/empress-eugenie-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseFriends forever Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11924844/friends-forever-instagram-post-template-editable-textView licenseMary Queen of Scots, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928326/mary-queen-scots-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseBookstore gift card templatehttps://www.rawpixel.com/image/14327753/bookstore-gift-card-templateView licenseCatherine II, Russia, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928445/catherine-ii-russia-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseEnvironment word editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9441028/environment-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView licenseJoan of Arc, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928446/joan-arc-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseMenswear fashion label template, editable business branding designhttps://www.rawpixel.com/image/14708967/menswear-fashion-label-template-editable-business-branding-designView licenseGeneral Ulysses S. Grant, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928405/general-ulysses-grant-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseFree tarot reading Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14462672/free-tarot-reading-instagram-post-templateView licenseGeorge Washington, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928469/george-washington-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseCinco de mayo Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12467273/cinco-mayo-instagram-post-template-editable-textView licenseExample of card verso from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928364/example-card-verso-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseMan holding magnifying glass, entertainment editable collage art. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9527258/png-aesthetic-beige-blackView licenseNapoleon, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928396/napoleon-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseDiverse business people using digital deviceshttps://www.rawpixel.com/image/14913143/diverse-business-people-using-digital-devicesView licenseJulius Caesar, from Leaders series (N222) issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928444/julius-caesar-from-leaders-series-n222-issued-kinney-brosFree Image from public domain license