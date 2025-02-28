Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartcigarettesvintagepublic domainenvelopevintage artcardsBavaria, from the International Cards series (N238), issued by Kinney Bros.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGHigh Resolution (HD) 921 x 1015 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarThe Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12541726/png-adult-alphonse-mucha-artView licenseChina, from the International Cards series (N238), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7929096/china-from-the-international-cards-series-n238-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseThe Trappistine frame background, Alphonse Mucha's famous artwork. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12541678/png-alphonse-mucha-art-nouveauView licenseCanada, from the International Cards series (N238), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7929099/canada-from-the-international-cards-series-n238-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseEnvelope mockup element png, professional branding, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9220905/envelope-mockup-element-png-professional-branding-editable-designView licenseIndia, from the International Cards series (N238), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7929132/india-from-the-international-cards-series-n238-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseBlue envelope mockup, editable Chinese hongbao designhttps://www.rawpixel.com/image/13069962/blue-envelope-mockup-editable-chinese-hongbao-designView licenseFrance, from the International Cards series (N238), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7929016/france-from-the-international-cards-series-n238-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseEditable green envelope mockuphttps://www.rawpixel.com/image/9777592/editable-green-envelope-mockupView licensePersia, from the International Cards series (N238), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7929111/persia-from-the-international-cards-series-n238-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseVintage envelope editable mockup elementhttps://www.rawpixel.com/image/11543297/vintage-envelope-editable-mockup-elementView licenseRomania, from the International Cards series (N238), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928978/romania-from-the-international-cards-series-n238-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseElegant stationery mockup, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/20978185/elegant-stationery-mockup-customizable-designView licensePortugal, from the International Cards series (N238), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7929046/portugal-from-the-international-cards-series-n238-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseProfessional corporate identity mockup, editable business branding designhttps://www.rawpixel.com/image/9043058/professional-corporate-identity-mockup-editable-business-branding-designView licenseMexico, from the International Cards series (N238), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928991/mexico-from-the-international-cards-series-n238-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseMail envelope editable mockup, stationeryhttps://www.rawpixel.com/image/12631779/mail-envelope-editable-mockup-stationeryView licenseHolland, from the International Cards series (N238), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928929/holland-from-the-international-cards-series-n238-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseEditable ripped paper mockup, torn designhttps://www.rawpixel.com/image/10866461/editable-ripped-paper-mockup-torn-designView licenseGuatemala, from the International Cards series (N238), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7929056/guatemala-from-the-international-cards-series-n238-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseInvitation card mockup, editable product designhttps://www.rawpixel.com/image/14434399/invitation-card-mockup-editable-product-designView licenseDenmark, from the International Cards series (N238), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928950/denmark-from-the-international-cards-series-n238-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseBrochure, flyer mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11963106/brochure-flyer-mockup-editable-designView licenseSandwich Isles, from the International Cards series (N238), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7929123/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseEditable whimsigoth fortune design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15214416/editable-whimsigoth-fortune-design-element-setView licenseGreece, from the International Cards series (N238), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7929091/greece-from-the-international-cards-series-n238-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseEnvelope mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14836902/envelope-mockup-editable-designView licenseSweden, from the International Cards series (N238), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7929101/sweden-from-the-international-cards-series-n238-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseVintage floral collage elements, editable element sethttps://www.rawpixel.com/image/16498689/vintage-floral-collage-elements-editable-element-setView licenseSiam, from the International Cards series (N238), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7929100/siam-from-the-international-cards-series-n238-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseWax seal stamp mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10108524/wax-seal-stamp-mockup-editable-designView licenseSpain, from the International Cards series (N238), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7929161/spain-from-the-international-cards-series-n238-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseInvitation card mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10197024/invitation-card-mockup-editable-designView licenseItaly, from the International Cards series (N238), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7928968/italy-from-the-international-cards-series-n238-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseVintage floral collage elements, editable element sethttps://www.rawpixel.com/image/16498536/vintage-floral-collage-elements-editable-element-setView licenseBelgium, from the International Cards series (N238), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7929098/belgium-from-the-international-cards-series-n238-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseElegant vintage envelope mockup, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/20954744/elegant-vintage-envelope-mockup-customizable-designView licenseFrance, from the International Cards series (N238), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7929083/france-from-the-international-cards-series-n238-issued-kinney-brosFree Image from public domain licenseInvitation card mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/13341852/invitation-card-mockup-editable-designView licenseServia, from the International Cards series (N238), issued by Kinney Bros.https://www.rawpixel.com/image/7929131/servia-from-the-international-cards-series-n238-issued-kinney-brosFree Image from public domain license