Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartcigarettesvintagepublic domainclothingunited statesvintage artCeylon, from the Natives in Costume series (N16) for Allen & Ginter Cigarettes BrandsView public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 660 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1573 x 2859 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarSports fans community Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11763460/sports-fans-community-instagram-post-template-editable-textView licenseCircassia, from the Natives in Costume series (N16) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7941161/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseTravel journal poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13122116/travel-journal-poster-templateView licenseTurkey, from the Natives in Costume series (N16) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7941373/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseTravel journal blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/13122115/travel-journal-blog-banner-templateView licenseEngland, from the Natives in Costume series (N16) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7941229/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseTravel journal Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/13122118/travel-journal-facebook-story-templateView licenseHaiti, from the Natives in Costume series (N16) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7941296/image-people-art-cigarettesFree Image from public domain licenseVintage hits Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12986352/vintage-hits-facebook-post-templateView licenseHindustan, from the Natives in Costume series (N16) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7941230/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseAmerican vote election, politics collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11903409/american-vote-election-politics-collage-editable-designView licensePatagonia, from the Natives in Costume series (N16) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7941347/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseAmerican vote election, politics collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11918863/american-vote-election-politics-collage-editable-designView licenseLapland, from the Natives in Costume series (N16) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7941303/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseTravel journal Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12986380/travel-journal-facebook-post-templateView licenseArabia, from the Natives in Costume series (N16) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7941177/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseStudy in USA, education photo collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11913350/study-usa-education-photo-collage-editable-designView licenseKorea, from the Natives in Costume series (N16) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7941290/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseAmerican business success, corporate photo collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11913003/american-business-success-corporate-photo-collage-editable-designView licenseMorocco, from the Natives in Costume series (N16) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7941159/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licensePNG element American vote election, politics collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11902587/png-element-american-vote-election-politics-collage-editable-designView licenseBulgaria, from the Natives in Costume series (N16) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7941162/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseAmerican business success, corporate photo collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11913286/american-business-success-corporate-photo-collage-editable-designView licenseKirghiz, from the Natives in Costume series (N16) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7941216/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseAmerican healthcare medical line art collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11903446/american-healthcare-medical-line-art-collage-editable-designView licenseCanada, from the Natives in Costume series (N16) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7941279/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseMemorial day poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14640572/memorial-day-poster-templateView licenseAbyssinia, from the Natives in Costume series (N16) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7941127/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseAmerican healthcare medical line art collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11911818/american-healthcare-medical-line-art-collage-editable-designView licenseAmerica (Indian), from the Natives in Costume series (N16) for Allen & Ginter Cigarettes Brands, issued by Allen & Ginterhttps://www.rawpixel.com/image/9183973/image-art-vintage-cigarettesFree Image from public domain licenseDesign agency vintage logo template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11373424/design-agency-vintage-logo-template-editable-designView licenseZanzibar (Turk), from the Natives in Costume series (N16) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7941321/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseDesign agency vintage logo template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12574817/design-agency-vintage-logo-template-editable-designView licenseTripoli, from the Natives in Costume series (N16) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7941391/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseWoman on telephone poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8710348/png-america-american-antiqueView licenseMadagascar, from the Natives in Costume series (N16) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7941276/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licenseEditable triangle flag mockup psdhttps://www.rawpixel.com/image/10859906/editable-triangle-flag-mockup-psdView licenseSwitzerland, from the Natives in Costume series (N16) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7941441/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain licensePNG element American politics, social issues paper collage, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11909960/png-element-american-politics-social-issues-paper-collage-editable-designView licenseRussia, from the Natives in Costume series (N16) for Allen & Ginter Cigarettes Brandshttps://www.rawpixel.com/image/7941415/image-person-art-cigarettesFree Image from public domain license