Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepersonartvintagepublic domainstampscupidpaintingunited kingdomMechanical box-shaped greeting card: dancing and bucholic scene, Cupid brings bouquets.View public domain image source hereMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 878 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1753 x 2397 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarEditable vintage cupid stamp design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15505150/editable-vintage-cupid-stamp-design-element-setView licenseValentine - Mechanical organ grinderhttps://www.rawpixel.com/image/9186212/valentine-mechanical-organ-grinderFree Image from public domain licenseEditable vintage cupid stamp design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15506529/editable-vintage-cupid-stamp-design-element-setView licenseValentine - Mechanical - pull down tassel reveals scenehttps://www.rawpixel.com/image/7976049/valentine-mechanical-pull-down-tassel-reveals-sceneFree Image from public domain licenseUK travel, stamp tourism collage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11909670/travel-stamp-tourism-collage-illustration-editable-designView licenseValentine - Mechanical -- armoire, family, flowershttps://www.rawpixel.com/image/9086584/photo-image-flowers-art-vintageFree Image from public domain licenseUK travel, stamp tourism collage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11909650/travel-stamp-tourism-collage-illustration-editable-designView licenseValentine - Mechanical bouquet,crocushttps://www.rawpixel.com/image/9086519/valentine-mechanical-bouquetcrocusFree Image from public domain licensePNG element UK travel, stamp tourism collage illustration, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11865694/png-element-travel-stamp-tourism-collage-illustration-editable-designView licenseValentine - Mechanical scene, couple riding in a coach drawn by goats.https://www.rawpixel.com/image/7972489/valentine-mechanical-scene-couple-riding-coach-drawn-goatsFree Image from public domain licenseVote now, UK election campaign remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11947349/vote-now-election-campaign-remix-editable-designView licenseValentine - Mechanical nosegay (tussy mussy)https://www.rawpixel.com/image/7966654/valentine-mechanical-nosegay-tussy-mussyFree Image from public domain licenseVintage Valentine's cupids heart collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12624973/vintage-valentines-cupids-heart-collage-remix-editable-designView licenseValentine - Mechanical bouquet, baby boy bunting by Anonymous, British, 19th centuryhttps://www.rawpixel.com/image/9613741/image-bouquet-stamps-ephemeraFree Image from public domain licenseVote now, UK election campaign remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11944390/vote-now-election-campaign-remix-editable-designView licenseValentine - Mechanical - elaborate nosegay, fan souvenirhttps://www.rawpixel.com/image/9086586/photo-image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseAngel quote Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14686750/angel-quote-instagram-post-templateView licenseValentine - Mechanical, four ovals, flaps, imageshttps://www.rawpixel.com/image/7972487/valentine-mechanical-four-ovals-flaps-imagesFree Image from public domain licenseVintage cherubs digital marketing collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12632585/vintage-cherubs-digital-marketing-collage-remix-editable-designView licenseValentine - Mechanical kaleidoscope, cherubshttps://www.rawpixel.com/image/9086521/valentine-mechanical-kaleidoscope-cherubsFree Image from public domain licenseVintage cupids shopping sale collage illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12630731/vintage-cupids-shopping-sale-collage-illustration-editable-designView licenseValentine - Mecanical fanhttps://www.rawpixel.com/image/9186300/valentine-mecanical-fanFree Image from public domain licenseVintage cupids shopping sale collage illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9798931/vintage-cupids-shopping-sale-collage-illustration-editable-designView licenseValentine - Mechanical wreathhttps://www.rawpixel.com/image/7975975/valentine-mechanical-wreathFree Image from public domain licenseVote now, UK election campaign remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11944387/vote-now-election-campaign-remix-editable-designView licenseValentine - Mechanical - Heart opens to reveal Cupidhttps://www.rawpixel.com/image/9086585/photo-image-art-vintage-heartFree Image from public domain licenseVintage Valentine's cupids heart collage illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9794412/vintage-valentines-cupids-heart-collage-illustration-editable-designView licenseValentine - Mechanical, pull tab bouquethttps://www.rawpixel.com/image/9186210/valentine-mechanical-pull-tab-bouquetFree Image from public domain licenseVintage Valentine's cupids heart collage illustration editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12625144/vintage-valentines-cupids-heart-collage-illustration-editable-designView licenseValentine - Mechanical, Cupids with safe and moneyhttps://www.rawpixel.com/image/9086494/photo-image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseVote now, UK election campaign remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11947379/vote-now-election-campaign-remix-editable-designView licenseValentine - Mechanical, layers of roses by Anonymous, British, 19th centuryhttps://www.rawpixel.com/image/9613726/valentine-mechanical-layers-roses-anonymous-british-19th-centuryFree Image from public domain licenseBig Ben border background, Vintage UK travelhttps://www.rawpixel.com/image/7617738/big-ben-border-background-vintage-travelView licenseValentine's heart decoration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9642312/image-heart-flower-artView licenseUK travel background, Big Ben illustration mixed mediahttps://www.rawpixel.com/image/7628558/travel-background-big-ben-illustration-mixed-mediaView licenseValentine's heart decoration psd. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9642307/psd-heart-flower-artView licenseVintage cupids shopping sale collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9416574/vintage-cupids-shopping-sale-collage-remix-editable-designView licenseValentine's heart decoration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9574820/image-heart-flower-artView licenseVintage Valentine's cupids heart collage remix editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9365109/vintage-valentines-cupids-heart-collage-remix-editable-designView licenseValentine - Mechanical bouquet, holidays, wedding by Anonymous, British, 19th centuryhttps://www.rawpixel.com/image/9086502/image-ephemera-valentines-vintage-weddingFree Image from public domain license