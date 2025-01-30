Edit ImageCrop17SaveSaveEdit Imageafricadesertafrica paintingdesert paintingafrica artafrica naturetree greenpublic domain desertDwarf tree, oil painting. Original public domain image by Akseli Gallen-Kallela from Finnish National Gallery. Dwarf tree in the desert (1909 - 1910) oil painting by Akseli Gallen-Kallela. 