Edit ImageCropNarathornSaveSaveEdit Imagecup champion vintagearttrophydesignawardcollage elementgoalsilverSilver two-handled covered cup. Remixed by rawpixel.MorePremium imageInfoJPEGLow Resolution 857 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 3491 x 4886 px | 300 dpiView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosTemplatesSimilarEditable golden trophy design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15360306/editable-golden-trophy-design-element-setView licenseSilver two-handled covered cup clipart psd. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8703547/psd-collage-element-photo-silverView licenseEditable golden trophy design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15360313/editable-golden-trophy-design-element-setView licensePNG silver two-handled covered cup clipart, transparent background. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8703537/png-art-stickerView licenseEditable golden trophy design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15359542/editable-golden-trophy-design-element-setView licenseBronze two-handled covered cup. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8707272/image-art-gold-collage-elementView licenseEditable golden trophy design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15360395/editable-golden-trophy-design-element-setView licenseCopper two-handled covered cup clipart psd. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8703556/psd-pink-collage-element-redView licenseEditable golden trophy design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15360341/editable-golden-trophy-design-element-setView licenseCopper two-handled covered cup. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8703558/image-art-pink-collage-elementView licenseEditable golden trophy design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15360346/editable-golden-trophy-design-element-setView licenseBronze two-handled covered cup clipart psd. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8707270/psd-gold-collage-element-yellowView licenseEditable golden trophy design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15360470/editable-golden-trophy-design-element-setView licensePNG bronze two-handled covered cup clipart, transparent background. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8707269/png-art-stickerView licenseEditable golden trophy design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15360389/editable-golden-trophy-design-element-setView licensePNG copper two-handled covered cup clipart, transparent background. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/8703555/png-art-stickerView licenseEditable golden trophy design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15360450/editable-golden-trophy-design-element-setView licenseGeorge III two-handled covered cup clipart psd. Remastered by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8703534/psd-golden-collage-element-photoView licenseEditable golden trophy design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15361128/editable-golden-trophy-design-element-setView licensePNG George III two-handled covered cup sticker, transparent background. Remastered by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8703525/png-art-stickerView licenseEditable golden trophy design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15361086/editable-golden-trophy-design-element-setView licenseGeorge III two-handled covered cup. Original from the Minneapolis Institute of Art.https://www.rawpixel.com/image/8627240/photo-image-art-vintage-goldenFree Image from public domain licenseEditable golden trophy design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15359553/editable-golden-trophy-design-element-setView licenseGold vintage cup paper collage element, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9230826/image-paper-texture-art-vintageView licenseGradient trophy png element success collage remixhttps://www.rawpixel.com/image/9685764/gradient-trophy-png-element-success-collage-remixView licenseGolf vintage cup png sticker, transparent background, remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9230783/png-paper-texture-artView licenseHorse championship ephemera sticker, customizable design elementshttps://www.rawpixel.com/image/8064865/horse-championship-ephemera-sticker-customizable-design-elementsView licenseGolden trophy png cut out element set, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/14991526/golden-trophy-png-cut-out-element-set-transparent-backgroundView licenseGolden trophy element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14986807/golden-trophy-element-set-remixView licenseGolden trophy design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15366715/golden-trophy-design-element-setView licenseSuccess trophy illustration, winning rewardhttps://www.rawpixel.com/image/8876043/success-trophy-illustration-winning-rewardView licenseGold trophy cup element sethttps://www.rawpixel.com/image/15014290/gold-trophy-cup-element-setView licenseHorse championship ephemera remix background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7823426/horse-championship-ephemera-remix-background-editable-designView licensePNG golden trophy design element set, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/15366416/png-golden-trophy-design-element-set-transparent-backgroundView licenseGolden trophy element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14986618/golden-trophy-element-set-remixView licenseGolden trophy design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15366626/golden-trophy-design-element-setView licenseBusiness success, 3D remix with editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9191626/business-success-remix-with-editable-textView licenseGolden trophy design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15366563/golden-trophy-design-element-setView licenseGolden trophy element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14986628/golden-trophy-element-set-remixView licenseGolden trophy design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15366725/golden-trophy-design-element-setView license