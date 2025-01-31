Edit ImageCropU.S. Department of Agriculture (Source)SaveSaveEdit Imageirrigation workpersonpublic domainnygardenvegetablesindustryphotoA member of the Sang Lee Farms staff harvests ginger, in Peconic, New York, November 5, 2021. (FPAC photo by Preston Keres). Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business useEditorialPublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 4928 x 3285 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarLocal farmers community Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11767319/local-farmers-community-instagram-story-template-editable-textView licenseA member of Sang Lee Farms staff picks lettuce, in Peconic, New York, November 5, 2021. (FPAC photo by Preston Keres).…https://www.rawpixel.com/image/8708505/photo-image-public-domain-woman-personFree Image from public domain licenseLocal farmers community Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11767321/local-farmers-community-instagram-post-template-editable-textView licenseSang Lee Farms Primary Manager Lucy Senesac and her team participate in the Westhampton Beach Farmers Market,, New York…https://www.rawpixel.com/image/8708539/photo-image-public-domain-woman-personFree Image from public domain licenseLocal farmers community poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11577297/local-farmers-community-poster-template-editable-text-designView licenseSang Lee Farms staff clean freshly picked Squash, in Peconic, New York, November 5, 2021. (FPAC photo by Preston Keres).…https://www.rawpixel.com/image/8708615/photo-image-public-domain-woman-personFree Image from public domain licenseFarming industry Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12489613/farming-industry-instagram-story-template-editable-textView licenseA member of Sang Lee Farms staff picks lettuce, in Peconic, New York, November 5, 2021. (FPAC photo by Preston Keres).…https://www.rawpixel.com/image/8708499/photo-image-public-domain-personFree Image from public domain licenseFarming industry blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11763928/farming-industry-blog-banner-template-editable-textView licenseA member of Sang Lee Farms staff picks cabbage, in Peconic, New York, November 5, 2021. (FPAC photo by Preston Keres).…https://www.rawpixel.com/image/8708578/photo-image-public-domain-woman-personFree Image from public domain licenseIrrigation system Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14451534/irrigation-system-instagram-post-templateView licenseA member of Sang Lee Farms staff picks lettuce, in Peconic, New York, November 5, 2021. (FPAC photo by Preston Keres).…https://www.rawpixel.com/image/8708659/photo-image-public-domain-woman-personFree Image from public domain licenseLocal farmers community blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11767318/local-farmers-community-blog-banner-template-editable-textView licenseFresh parsley plant, farming. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733806/photo-image-plant-public-domain-greenFree Image from public domain licenseFarming industry Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12489603/farming-industry-instagram-post-template-editable-textView licenseGreenhouse agriculture, vegetable farm. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732021/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseOrganic farming Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12778398/organic-farming-instagram-post-templateView licenseSang Lee Farms uses Intercropping with cover crops by planting rye between rows of lettuce in Peconic, New York.https://www.rawpixel.com/image/8735051/photo-image-public-domain-natureFree Image from public domain licenseFarming industry poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12489608/farming-industry-poster-template-editable-text-and-designView licenseFingerling potatoes, corps. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733761/photo-image-public-domain-women-agFree Image from public domain licenseOrganic farming poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11576871/organic-farming-poster-template-editable-text-designView licenseVegetable farm, agriculture, aerial view. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731998/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseOrganic farming Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11767315/organic-farming-instagram-story-template-editable-textView licenseSang Lee Farms Primary Manager Lucy Senesac and her team participate in the Westhampton Beach Farmers Market, New York…https://www.rawpixel.com/image/8708510/photo-image-public-domain-personFree Image from public domain licenseOrganic farming poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14437523/organic-farming-poster-templateView licenseCauliflower, fresh vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733794/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licensesmart farming blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14428081/smart-farming-blog-banner-templateView licenseFresh radishes, vegetable farm. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732029/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licensesmart farming blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14428139/smart-farming-blog-banner-templateView licenseFresh onion, farm produce. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733746/photo-image-public-domainFree Image from public domain licenseOrganic farming Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11767309/organic-farming-instagram-post-template-editable-textView licenseGreenhouse agriculture, vegetable farm. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732011/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseOrganic farming blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11767316/organic-farming-blog-banner-template-editable-textView licenseGarlic, vegetable, herbs & spices. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731881/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseAgriculture daily Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14443932/agriculture-daily-instagram-post-templateView licensePurple cauliflower, fresh vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733839/photo-image-plant-public-domain-women-agFree Image from public domain licenseAgrifood industry poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/11663709/agrifood-industry-poster-template-editable-text-designView licenseHot peppers, fresh chili. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731922/photo-image-public-domain-redFree Image from public domain licenseSmart farming Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14444327/smart-farming-instagram-post-templateView licenseEaster egg radishes, fresh vegetables. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731921/photo-image-plant-public-domain-women-agFree Image from public domain license