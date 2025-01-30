Edit ImageCropploypalynSaveSaveEdit Imagevinyl wrapplastic texture vinylplastic wrap texture pngmusicvinyl recordrecord covertransparent pngpngVinyl record cover png sticker, transparent backgroundMorePremium imageInfoPNGLow Resolution 800 x 800 pxHigh Resolution (HD) 3130 x 3130 pxView personal and business licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumFreeFree design resources and creative tools0Free foreverJoin FreeShareVideosDesignsSimilarCD cover mockup element, music branding, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9083214/cover-mockup-element-music-branding-editable-designView licenseVinyl record cover collage element imagehttps://www.rawpixel.com/image/8717285/vinyl-record-cover-collage-element-imageView licenseVinyl record cover mockup element, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/8696534/vinyl-record-cover-mockup-element-customizable-designView licenseVinyl cover mockup psdhttps://www.rawpixel.com/image/8717292/vinyl-cover-mockup-psdView licenseVinyl cover mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7496546/vinyl-cover-mockup-editable-designView licenseMusic vinyl cover, wrapped in plastichttps://www.rawpixel.com/image/4121231/music-vinyl-cover-wrapped-plasticView licenseVinyl cover mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7498816/vinyl-cover-mockup-editable-designView licenseVinyl cover mockup, product packaging design with plastic wrap psdhttps://www.rawpixel.com/image/4137396/photo-psd-moon-collage-mockupView licenseVinyl record cover mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8697132/vinyl-record-cover-mockup-editable-designView licenseVinyl cover png, wrapped in plastic, music record design, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/4218960/illustration-png-sticker-elements-moonView licenseAesthetic mood board mockup, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/9072142/aesthetic-mood-board-mockup-customizable-designView licenseMusic vinyl cover, wrapped in plastichttps://www.rawpixel.com/image/4121187/music-vinyl-cover-wrapped-plasticView licenseVinyl cover mockup, editable product packaging design with plastic wraphttps://www.rawpixel.com/image/8887345/vinyl-cover-mockup-editable-product-packaging-design-with-plastic-wrapView licenseVinyl cover mockup, product packaging design with plastic wrap psdhttps://www.rawpixel.com/image/4137395/photo-psd-collage-mockup-plasticView licenseVinyl record cover mockup, retro musichttps://www.rawpixel.com/image/7548001/vinyl-record-cover-mockup-retro-musicView licenseMusic vinyl cover png, wrapped in plastic, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/4218977/illustration-png-sticker-elements-collageView licenseVinyl record cover mockup, retro musichttps://www.rawpixel.com/image/7603630/vinyl-record-cover-mockup-retro-musicView licenseVinyl cover png sticker, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/7606357/vinyl-cover-png-sticker-transparent-backgroundView licenseEditable vinyl record cover mockup designhttps://www.rawpixel.com/image/9356003/editable-vinyl-record-cover-mockup-designView licenseVinyl cover png sticker on transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/7605776/png-sticker-collageView licenseEditable vinyl record cover mockup designhttps://www.rawpixel.com/image/9356034/editable-vinyl-record-cover-mockup-designView licenseGreen aesthetic vinyl record cover with design spacehttps://www.rawpixel.com/image/7610148/image-aesthetic-plastic-greenView licenseVinyl cover png mockup element, plastic wraphttps://www.rawpixel.com/image/9762418/vinyl-cover-png-mockup-element-plastic-wrapView licenseGreen aesthetic vinyl record cover with design spacehttps://www.rawpixel.com/image/7600646/image-aesthetic-plastic-greenView licenseFloral vinyl cover png mockup element, plastic wraphttps://www.rawpixel.com/image/9734674/floral-vinyl-cover-png-mockup-element-plastic-wrapView licenseVinyl cover png transparent mockuphttps://www.rawpixel.com/image/7600647/vinyl-cover-png-transparent-mockupView licenseEdgy vinyl record cover in plastichttps://www.rawpixel.com/image/7438509/edgy-vinyl-record-cover-plasticView licenseHiphop vinyl record, music product packaginghttps://www.rawpixel.com/image/7605763/hiphop-vinyl-record-music-product-packagingView licenseVinyl cover mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9729606/vinyl-cover-mockup-editable-designView licenseJazz music vinyl cover, wrapped in plastichttps://www.rawpixel.com/image/4121003/jazz-music-vinyl-cover-wrapped-plasticView licenseVinyl cover mockup, plastic wrap designhttps://www.rawpixel.com/image/7556445/vinyl-cover-mockup-plastic-wrap-designView licenseMusic vinyl cover, wrapped in plastichttps://www.rawpixel.com/image/4120977/music-vinyl-cover-wrapped-plasticView licenseVinyl cover mockup element, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/7670346/vinyl-cover-mockup-element-customizable-designView licenseMusic vinyl cover, wrapped in plastichttps://www.rawpixel.com/image/4120994/music-vinyl-cover-wrapped-plasticView licenseEditable vinyl record cover mockup, plastic wrap texturehttps://www.rawpixel.com/image/8878227/editable-vinyl-record-cover-mockup-plastic-wrap-textureView licenseMusic vinyl cover, wrapped in plastichttps://www.rawpixel.com/image/4121019/music-vinyl-cover-wrapped-plasticView licenseEditable music collage element design sethttps://www.rawpixel.com/image/8879342/editable-music-collage-element-design-setView licenseVinyl cover mockup, product packaging design with plastic wrap psdhttps://www.rawpixel.com/image/4136357/photo-psd-collage-mockup-plasticView licenseVinyl cover mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9734658/vinyl-cover-mockup-editable-designView licenseVinyl cover mockup, product packaging design with plastic wrap psdhttps://www.rawpixel.com/image/4139000/photo-psd-collage-mockup-plasticView license