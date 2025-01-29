Edit ImageCrop60SaveSaveEdit Imageenvelopeletterold envelopewax sealvintage envelopemailold lettersealed letterUnbroken wax seal on a folded letter of June 30, 1846 from the Directorate of the Commercial Association of the Kingdom of HanoverOriginal public domain image from Wikimedia CommonsMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 844 pxHigh Resolution (HD) 3744 x 2634 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarVintage envelope editable mockup elementhttps://www.rawpixel.com/image/11543297/vintage-envelope-editable-mockup-elementView licenseLove letter clipart, collage element illustration psdhttps://www.rawpixel.com/image/6328550/psd-sticker-heart-public-domainView licenseVintage envelope editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/11542985/vintage-envelope-editable-mockupView licenseLove letter clipart, illustration vector.https://www.rawpixel.com/image/6328937/vector-sticker-heart-public-domainView licenseEditable vintage paper collage element design sethttps://www.rawpixel.com/image/15276087/editable-vintage-paper-collage-element-design-setView licenseLove letter clip art color illustration.https://www.rawpixel.com/image/6328844/image-sticker-heart-public-domainView licenseEditable vintage paper collage element design sethttps://www.rawpixel.com/image/15278740/editable-vintage-paper-collage-element-design-setView licenseLove letter png sticker, transparent background.https://www.rawpixel.com/image/6328834/png-sticker-heartView licenseEditable vintage paper collage element design sethttps://www.rawpixel.com/image/15278736/editable-vintage-paper-collage-element-design-setView licenseAntique envelope png, postmark and stamps, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6285079/png-element-vintageView licenseEditable vintage collage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15492398/editable-vintage-collage-design-element-setView licenseBishop Hill: Seal (ca. 1939) by Wellington Blewett. Original from The National Gallery of Art. Digitally enhanced by…https://www.rawpixel.com/image/3358344/free-illustration-image-wax-seal-antique-artFree Image from public domain licenseEditable vintage paper collage element design sethttps://www.rawpixel.com/image/15276081/editable-vintage-paper-collage-element-design-setView licenseAntique envelope with postmark and stamps sethttps://www.rawpixel.com/image/6240612/antique-envelope-with-postmark-and-stamps-setView licenseWax seal stamp mockup, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10108524/wax-seal-stamp-mockup-editable-designView licenseValentine's heart seal stamp, celebration illustration.https://www.rawpixel.com/image/6430553/image-public-domain-celebration-illustrationsView licenseEditable vintage collage design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15492432/editable-vintage-collage-design-element-setView licenseSealed letter png illustration, transparent background.https://www.rawpixel.com/image/9746723/png-white-background-paperView licenseVintage sealing wax set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15115780/vintage-sealing-wax-set-editable-design-elementView licensePNG vintage blank envelope, red wax seal, transparent backgroundhttps://www.rawpixel.com/image/6285091/png-paper-elementView licenseEditable vintage paper collage element design sethttps://www.rawpixel.com/image/15276082/editable-vintage-paper-collage-element-design-setView licenseSealed letter illustration psdhttps://www.rawpixel.com/image/9746431/psd-paper-people-illustrationsView licenseVintage letters & postcards Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12715517/vintage-letters-postcards-instagram-post-template-editable-textView licenseWedding invitation card, red envelope with wax seal, flat lay designhttps://www.rawpixel.com/image/3952913/photo-image-paper-aesthetic-weddingsView licenseEditable vintage paper collage element design sethttps://www.rawpixel.com/image/15276084/editable-vintage-paper-collage-element-design-setView licenseWedding invitation card, red envelope with wax seal, flat lay designhttps://www.rawpixel.com/image/3953053/photo-image-paper-aesthetic-weddingsView licenseEditable vintage paper collage element design sethttps://www.rawpixel.com/image/15276080/editable-vintage-paper-collage-element-design-setView licenseRed envelope, leaf wax seal, closeup designhttps://www.rawpixel.com/image/3924015/red-envelope-leaf-wax-seal-closeup-designView licenseEditable vintage paper collage element design sethttps://www.rawpixel.com/image/15276085/editable-vintage-paper-collage-element-design-setView licenseVintage blank envelope with red wax sealhttps://www.rawpixel.com/image/6240607/vintage-blank-envelope-with-red-wax-sealView licenseCertificate of achievement Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11817295/certificate-achievement-instagram-post-template-editable-textView licenseLetter from Michel de Montaigne to the Marechal de Matignon, 26 January 1585.https://www.rawpixel.com/image/8717879/photo-image-paper-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseFuture self letter Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12715542/future-self-letter-instagram-post-template-editable-textView licenseHeart seal stamp sticker, Valentine's day illustration vector.https://www.rawpixel.com/image/6431108/vector-sticker-public-domain-celebrationView licenseAesthetic envelope sticker, editable botanical collage element remix designhttps://www.rawpixel.com/image/8699180/aesthetic-envelope-sticker-editable-botanical-collage-element-remix-designView licenseValentine's heart seal stamp clipart, celebration illustration psd.https://www.rawpixel.com/image/6429577/psd-sticker-public-domain-celebrationView licenseEditable vintage paper collage element design sethttps://www.rawpixel.com/image/15276083/editable-vintage-paper-collage-element-design-setView licenseSealed letter collage element vectorhttps://www.rawpixel.com/image/9746852/vector-paper-people-illustrationsView licenseVintage flower, editable collage remix designhttps://www.rawpixel.com/image/9187547/vintage-flower-editable-collage-remix-designView licenseSealed letter illustration.https://www.rawpixel.com/image/9746709/image-paper-people-illustrationsView license