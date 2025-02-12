rawpixel
Market Square in Breslau, Germany (now Wrocław, Poland) ca. 1890-1900. View from the East.
polandbreslaueast germanygermany vintagepoland vintageold peoplecity people vintageold town
