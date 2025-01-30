rawpixel
Edit ImageCrop
Danish West Indian 10 daler gold coin (1904) depicting Christian IX of Denmark. Only year of issue for the denomination (10…
Save
Edit Image
indian coinsgold coinsdanish denmarkcoinvintagegoldmoneypublic domain
Gold bar and coin set, editable design element
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15117972/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
Two Pound Piece: George III (obverse); St. George and the Dragon (reverse) by Benedetto Pistrucci
Two Pound Piece: George III (obverse); St. George and the Dragon (reverse) by Benedetto Pistrucci
https://www.rawpixel.com/image/9690244/photo-image-dragon-horse-animalFree Image from public domain license
Editable stacked coins design element set
Editable stacked coins design element set
https://www.rawpixel.com/image/15080572/editable-stacked-coins-design-element-setView license
Two Guineas: James II (obverse); Four Shields of Arms (reverse) by John Roettier
Two Guineas: James II (obverse); Four Shields of Arms (reverse) by John Roettier
https://www.rawpixel.com/image/9690164/photo-image-face-person-artFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003970/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
Five Guineas: George II (obverse); Shield of Arms (reverse)
Five Guineas: George II (obverse); Shield of Arms (reverse)
https://www.rawpixel.com/image/9690240/five-guineas-george-obverse-shield-arms-reverseFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003953/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
El Salvador 1892 20 pesos, first year of issue for gold coinage.
El Salvador 1892 20 pesos, first year of issue for gold coinage.
https://www.rawpixel.com/image/8718454/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Save money word editable collage art. Remixed by rawpixel.
Save money word editable collage art. Remixed by rawpixel.
https://www.rawpixel.com/image/9449722/save-money-word-editable-collage-art-remixed-rawpixelView license
1907 G$10 Indian Head (no motto) Gold (fineness 0.9000), 27mm, 16.718g, designed by Augustus Saint-Gaudens JN2015-6758-59
1907 G$10 Indian Head (no motto) Gold (fineness 0.9000), 27mm, 16.718g, designed by Augustus Saint-Gaudens JN2015-6758-59
https://www.rawpixel.com/image/8718520/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Gold bar and coin set, editable design element
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15118668/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
Half Guinea: Anne (obverse); Shields and Rose (reverse)
Half Guinea: Anne (obverse); Shields and Rose (reverse)
https://www.rawpixel.com/image/9690238/half-guinea-anne-obverse-shields-and-rose-reverseFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003972/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
Cuba 1915 5 Pesos Cuban gold pesos were engraved by Charles Edward Barber, Chief Engraver of the United States Mint and…
Cuba 1915 5 Pesos Cuban gold pesos were engraved by Charles Edward Barber, Chief Engraver of the United States Mint and…
https://www.rawpixel.com/image/8718447/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003984/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
Guinea: Anne (obverse); Shields and rose (reverse)
Guinea: Anne (obverse); Shields and rose (reverse)
https://www.rawpixel.com/image/9690215/guinea-anne-obverse-shields-and-rose-reverseFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003963/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
Five Guineas: Anne (obverse); Shields and rose (reverse)
Five Guineas: Anne (obverse); Shields and rose (reverse)
https://www.rawpixel.com/image/9690182/five-guineas-anne-obverse-shields-and-rose-reverseFree Image from public domain license
Gold bar and coin set, editable design element
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15118697/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
France 1640 4 Louis d’or (Louis XIII), Paris Mint. The 4 Louis d’or, issued only in 1640, contains (on average) 0.869 ounces…
France 1640 4 Louis d’or (Louis XIII), Paris Mint. The 4 Louis d’or, issued only in 1640, contains (on average) 0.869 ounces…
https://www.rawpixel.com/image/8718257/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003983/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
Noble: Richard II Standing on Ship with Shield of Arms (obverse); Ornamental Cross with Lis Terminals (reverse)
Noble: Richard II Standing on Ship with Shield of Arms (obverse); Ornamental Cross with Lis Terminals (reverse)
https://www.rawpixel.com/image/9689933/photo-image-lion-cross-artFree Image from public domain license
Gold bar and coin set, editable design element
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15122672/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
Guinea: George III (obverse); Shield of Arms (reverse) by Richard Yeo
Guinea: George III (obverse); Shield of Arms (reverse) by Richard Yeo
https://www.rawpixel.com/image/9690220/guinea-george-iii-obverse-shield-arms-reverse-richard-yeoFree Image from public domain license
Golden coins stack element set, editable design
Golden coins stack element set, editable design
https://www.rawpixel.com/image/15003967/golden-coins-stack-element-set-editable-designView license
Half Louis d'Or (1643), depicting Louis XIII of France. This coin has a size of 20 mm and a weight of 3.34 g.
Half Louis d'Or (1643), depicting Louis XIII of France. This coin has a size of 20 mm and a weight of 3.34 g.
https://www.rawpixel.com/image/8718255/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Gold bar and coin set, editable design element
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15117831/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
German States Fugger 1621 10 Ducats
German States Fugger 1621 10 Ducats
https://www.rawpixel.com/image/8718471/german-states-fugger-1621-ducatsFree Image from public domain license
Gold bar and coin set, editable design element
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15117694/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
Angel: St. George Slaying the Dragon (obverse); Ship with Shield of Arms and Cross (reverse)
Angel: St. George Slaying the Dragon (obverse); Ship with Shield of Arms and Cross (reverse)
https://www.rawpixel.com/image/9689947/photo-image-dragon-angel-crossFree Image from public domain license
Editable stacked coins design element set
Editable stacked coins design element set
https://www.rawpixel.com/image/15080691/editable-stacked-coins-design-element-setView license
One Louis d'Or (1709), depicting Louis XIV of France
One Louis d'Or (1709), depicting Louis XIV of France
https://www.rawpixel.com/image/8718386/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license
Gold bar and coin set, editable design element
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15118698/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
Five Pound Piece: George IV (obverse); Shield of Arms (reverse) by Jean Baptiste Merlen
Five Pound Piece: George IV (obverse); Shield of Arms (reverse) by Jean Baptiste Merlen
https://www.rawpixel.com/image/9690417/photo-image-crown-face-patternFree Image from public domain license
Gold bar and coin set, editable design element
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15117684/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
Five Guineas: Charles II (obverse); Four Shields (reverse) by John Roettier
Five Guineas: Charles II (obverse); Four Shields (reverse) by John Roettier
https://www.rawpixel.com/image/9690178/five-guineas-charles-obverse-four-shields-reverse-john-roettierFree Image from public domain license
Gold bar and coin set, editable design element
Gold bar and coin set, editable design element
https://www.rawpixel.com/image/15122673/gold-bar-and-coin-set-editable-design-elementView license
France 1803-04-A 20 Francs
France 1803-04-A 20 Francs
https://www.rawpixel.com/image/8718385/france-1803-04-a-francsFree Image from public domain license
Editable 3D treasure box design element set
Editable 3D treasure box design element set
https://www.rawpixel.com/image/15213053/editable-treasure-box-design-element-setView license
1840 G$5 Liberty (or Coronet) Head (no motto) Gold (fineness 0.8990), 21.6mm, 8.359g, designed by Christian Gobrecht JN2015…
1840 G$5 Liberty (or Coronet) Head (no motto) Gold (fineness 0.8990), 21.6mm, 8.359g, designed by Christian Gobrecht JN2015…
https://www.rawpixel.com/image/8718499/photo-image-vintage-gold-public-domainFree Image from public domain license