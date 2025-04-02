rawpixel
Green leaf beetle (Chrysomelidae) Brazil, Rondônia, Cacaulandia, 010 6-7 kNNE Cacaulandia Coll. CJ Durden 92264A13
Frog-legged beetle (Chrysomelidae, Sagra buqueti) MOO 2, Nong Pa Khrang, Chiang Mai, Thailand July 2017 coll. J. N. Schlauch.
Sumac Flea Beetle (Chrysomelidae, Blepharida rhois) USA, TX, Travis Co.: Austin Tom Hughes Park
Dogbane Beetle (Chrysomelidae, Chrysochus auratus (Fabricius)) USA, NJ, Monmouth Co. Fair Haven Fields J.C. Abbott coll.
Wood's Jewel Scarab (Scarabaeidae, Chrysina woodi) USA, TX, Jeff Davis Co.: Fort Davis
Japanese beetle (Scarabaeidae, Popillia japonica) USA, VA, Radford Rest stop
Tropical click beetle (Elateridae, possibly Chalcolepidius sp.) Mexico, Veracruz Estacion de Biol. Trop. “Los Tuxtlas” D.J.…
Copris arizonensis - Dung Beetle TEXAS: Jeff Davis Co. Davis Mtns. Preserve 2-9.July.2008 P.C. & R.J. Brady
Green June beetle (Scarabaeidae, Cotinis nitida) USA, TX, Jeff Davis Co.: Fort Davis Davis Mountains State Park
Weevil from Costa Rica, CartagoRefugio Nacional De FaunaSilvestre Tapanti D. Petr.
Ground Beetle (Carabidae, Carabus finitimus (Haldeman)) USA, TX, Travis Co.: Austin Brackenridge Field Laboratory C.R.…
Six-spotted Tiger Beetle (Cicindela sexgutatta) Six-spotted Tiger Beetle (Cicindela sexgutatta) Camp Swift, Bastrop Co.…
Kheper subanaeus. South Africa; Acornhoek
Assorted insects visit a banana-beer feeder. USA, TX, Hidalgo Co.: Mission National Butterfly Center November 18, 2017.
Calosoma scrutator Texas: Ellis Co. Midlothian, 5 mi S 26-iv-1991 coll. John C. Abbott det. J.C. Abbott ii-1993.
Wood's Jewel Scarab (Scarabaeidae, Chrysina woodi) USA, TX, Jeff Davis Co.: Fort Davis
Tumblebug walks toward dung ball (Scarabaeidae, Canthon sp.) USA, TX, Hidalgo Co.
Rainbow Scarab (Scarabaeidae, Phanaeus vindex) USA, TX, Bastrop Co.: Red Rock 300 Lockwood Dr. A. Santillana coll.
Wood's Jewel Scarab (Scarabaeidae, Chrysina woodi) USA, TX, Jeff Davis Co.: Fort Davis
Rainbow Scarab (Scarabaeidae, Phanaeus vindex) USA, TX, Bastrop Co.: Red Rock 300 Lockwood Dr. A. Santillana coll.
