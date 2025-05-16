Edit ImageCrop4SaveSaveEdit Imagebeetlecetoniacasecockroachanimalartpublic domaininsectRose Chafer (Macrodactylus spp.) TX, Blanco Co. Pdernales Falls State Park Coll. Green June beetle (Scarabaeidae, Cotinis nitida) USA, TX, Jeff Davis Co.: Fort Davis Davis Mountains State Park
Heteroptera nymph runs into vine. USA, TX, Lee Co.: Elgin Crips & Montgomery property
Tropical click beetle (Elateridae, possibly Chalcolepidius sp.) Mexico, Veracruz Estacion de Biol. Trop. "Los Tuxtlas" D.J.… Katydid nymph (Orthoptera, Tettigonidae) USA, TX, Travis Co.: Austin Brackenridge Field Laboratory
Cuckoo Wasp (Chrysurissa spp.) TX, Dimmit Co. Chaparral Wildlife Mgmt Area A. Hook. Lygaeoid seed bug USA TX Travis Co.: Austin Brackenridge Field Laboratory
Rainbow Scarab (Scarabaeidae, Phanaeus vindex) USA, TX, Bastrop Co.: Red Rock 300 Lockwood Dr. A. Santillana coll.
Mantid (Mantidae). Ovipositor and sheath of Aulacid wasp (Aulacidae, Pristaulacus spp.) USA, TX, Starr Co. Falcon State Park A.W. Hook, J.… Wood's Jewel Scarab (Scarabaeidae, Chrysina woodi) USA, TX, Jeff Davis Co.: Fort Davis September 5, 2016.
Weevil from Costa Rica, CartagoRefugio Nacional De FaunaSilvestre Tapanti D. Petr. Male Cuckoo Wasp (Chrysis maculicornis) EGYPT, Wadi Digla C.G.Roche.
Sweat bee (Halictidae, Augochloropsis metallica (Fabricius)) USA, TX, Bastrop Co.: Red Rock Bastrop 2014-14 Texas EcoLab Red…
Periplaneta americana - American cockroach USA, TX, Travis Co. Austin indoors, A.L.Wild, coll. Dioprosopa clavata Public domain image by Lexi Roberts Produced as part of the "Insects Unlocked" project The University of…
Blister Beetle (Epicauta immaculata) Wildlife Management Area, Chaparral, Dimit Co., Texas June 7-8, 1992 Public Domain…
Longhorn beetle (Cerambycidae, Neoclytus mucronatus) USA, TX, Gonzales Co.
Coppery Tiger Beetle; Ellipsoptera cuprascens OKLAHOMA: Love County 3mi SE Thackerville J.C. Abbott 