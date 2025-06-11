rawpixel
Woodlouse (Isopoda, Oniscidea) USA, TX, Travis Co.: Austin Brackenridge Field Laboratory
Woodlouse, Trachelipus rathkii.
Close-up of pill bug
Close-up of pill bugs outdoors.
American Giant Millipede (Spirobolidae, Narceus americanus/annularis complex) USA, TX, Bastrop Co.: Bastrop Stengl "Lost…
Sweat bee (Halictidae, Augochloropsis metallica (Fabricius)) USA, TX, Bastrop Co.: Red Rock Bastrop 2014-14 Texas EcoLab Red…
Acanthocephala femorata
Acanthocephala femorata Texas: Travis Co. Austin, Brackenridge Field Laboratory 17-x-2015 coll. Alejandro Santillana det. A.…
Weevil of Ethiopia Public domain image by Alexis Roberts Produced as part of the “Insects Unlocked” project The University…
Weevil from Trinidad. Original public domain image from Flickr
Tarantula (Theraphosidae) USA, TX, Gonzales Co.: Palmetto State Park
Weevil of Ethiopia Public domain image by Alexis Roberts Produced as part of the “Insects Unlocked” project The University…
Leaf-footed bug (Coreidae, Acanthocephala terminalis) USA, TX, Travis Co.: Austin Barton Creek Greenbelt
Striped Bark Scorpion (Buthidae, Centruroides vittatus) USA, TX. Bandera Co.: Bandera Hill Country State Natural Area
Velvet ant, female (Mutillidae, Myrmiloides grandiceps (Blake)) USA, TX, Travis Co.: Austin Brackenridge FIeld Lab Collected…
Orchid bee (Apidae, Eufriesea sp.)CR, Heredia, 5 KM S.E. Pt. ViejoFinca La Selva, 350 ft.Cineole trapL.E. Gilbert.
Water strider (Heteroptera; Gerridae) USA, TX, Travis Co.: Austin Brackenridge Field Laboratory
Sweat bee (Halictidae, Halictus ligatus (Say)) USA, TX, Bandera Co.: Pipe Creek 4.5K N of Pipe Creek Vegation on side of…
Eight-Spotted Forester (Noctuidae, Alypia octomaculata) USA, TX, Travis Co.: Austin Barton Creek Greenbelt
Colorful abdomen of Bombus huntii (bumblebee) Canada, Alberta Calgary, Bow R June 21, 1989
Square-headed wasp (Crabronidae, Ectemnius sp.) USA, TX, Blanco Co.: Johnson City 17K E Johnson City Road side, oak-juniper…
