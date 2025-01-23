House Homeland Security subcommittee hearing on ‘critical canine contributions to the DHS mission’ – Oversight and Management Efficiency Subcommittee hearing on ‘From the Border to Disasters and Beyond: Critical Canine Contributions to the DHS Mission’, with testimony from Customs and Border Protection Canine Training Program Director Damian Montes; Transportation Security Administration Threat Assessment Division Director Melanie Harvey; U.S. Border Patrol Acting Deputy Chief of Law Enforcement Operations-Specialty Programs Peter Jaquez; Department of Homeland Security Science and Technology Directorate Homeland Security Advanced Research Projects Agency Director Dr Patrick Carrick; and Urban Search and Rescue-Florida Task Force Canine Search Specialist and Team Veterinarian Dr Jennifer Brown Location: HVC-210, U.S. Capitol, Washington.
