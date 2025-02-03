Edit ImageCropU.S. Department of Agriculture (Source)1SaveSaveEdit Imagefarmers marketeggplantyellow vegetablesmarketbeach foodyellow purple plantbell peppersFarmer's market, local produce, colorful vegetable. Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 4928 x 3285 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarInstant film frame mockup, farmers market editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9766532/instant-film-frame-mockup-farmers-market-editable-designView licenseAsian Eggplant, vegetable picking. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731927/photo-image-plant-public-domain-personFree Image from public domain licenseFresh vegetable market Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12687825/fresh-vegetable-market-instagram-post-template-editable-textView licenseColorful peppers, vegetable background. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731994/photo-image-public-domain-redFree Image from public domain licenseShopping tips Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12586271/shopping-tips-instagram-post-template-editable-textView licensePurple eggplants, fresh vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731986/photo-image-plant-public-domain-purpleFree Image from public domain licenseFresh vegetable market Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14443614/fresh-vegetable-market-instagram-post-templateView licenseHot peppers, fresh chili. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731922/photo-image-public-domain-redFree Image from public domain licenseFresh organic food Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12470716/fresh-organic-food-instagram-post-template-editable-textView licenseEaster egg radishes, fresh vegetables. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731921/photo-image-plant-public-domain-women-agFree Image from public domain licenseFresh from farm Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12682860/fresh-from-farm-facebook-post-template-editable-designView licensePurple cauliflower, fresh vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733839/photo-image-plant-public-domain-women-agFree Image from public domain licenseFarmers market poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/10105308/farmers-market-poster-template-editable-text-designView licenseRed heirloom tomatoes, fresh vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731896/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseFarmers market Instagram post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9955863/farmers-market-instagram-post-template-editable-social-media-designView licenseFresh carrots, farm produce, vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731972/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseFresh vegetable market blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14713406/fresh-vegetable-market-blog-banner-templateView licenseRed hot peppers. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731925/photo-image-public-domain-women-ag-greenFree Image from public domain licenseFarmers' market Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12703846/farmers-market-instagram-post-templateView licenseFresh radishes, vegetable farm. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732029/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseSeasonal produce Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14735246/seasonal-produce-instagram-post-templateView licenseFingerling potatoes, corps. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733761/photo-image-public-domain-women-agFree Image from public domain licenseOrganic superfoods Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12470705/organic-superfoods-instagram-post-template-editable-textView licenseCauliflower, fresh vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733794/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseFarm fresh blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12466488/farm-fresh-blog-banner-template-editable-textView licenseFresh onion, farm produce. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733746/photo-image-public-domainFree Image from public domain licenseOrganic fresh market Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14429071/organic-fresh-market-facebook-post-templateView licenseGarlic, Asian produce, herbs & spices. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731995/photo-image-public-domain-foodFree Image from public domain licenseorganic produe Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14047285/organic-produe-facebook-post-templateView licenseGarlic, vegetable, herbs & spices. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731881/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseOrganic supermarket Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12466348/organic-supermarket-instagram-post-template-editable-textView licenseRomanesco Cauliflower, vegetable background. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731982/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseOrganic fresh market blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14713400/organic-fresh-market-blog-banner-templateView licenseBrussel Sprouts, fresh vegetable background. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731919/photo-image-plant-public-domain-women-agFree Image from public domain licenseFarmers market social story template, editable Instagram designhttps://www.rawpixel.com/image/10105307/farmers-market-social-story-template-editable-instagram-designView licenseColorful cauliflowers, fresh vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731868/photo-image-plant-public-domain-purpleFree Image from public domain licenseFarmers market blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/10105309/farmers-market-blog-banner-template-editable-textView licenseHarvested pumpkins & squash. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731957/photo-image-public-domain-food-fruitFree Image from public domain licenseSummer market Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12092495/summer-market-instagram-post-template-editable-textView licenseSquash & pumpkins, homegrown vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731985/photo-image-plant-public-domain-women-agFree Image from public domain license