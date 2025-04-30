Edit ImageCropU.S. Department of Agriculture (Source)SaveSaveEdit Imagefruitpublic domainfoodpumpkinautumnvegetablephotoagricultureHarvested pumpkins & squash. Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 4928 x 3285 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarAutumn fruits and vegetables set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15078209/autumn-fruits-and-vegetables-set-editable-design-elementView licenseSquash & pumpkins, homegrown vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731985/photo-image-plant-public-domain-women-agFree Image from public domain licenseAutumn fruits and vegetables set, editable design elementhttps://www.rawpixel.com/image/15078240/autumn-fruits-and-vegetables-set-editable-design-elementView licenseAsian Eggplant, vegetable picking. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731927/photo-image-plant-public-domain-personFree Image from public domain licensePumpkin season Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11955764/pumpkin-season-instagram-post-template-editable-textView licenseFreshly harvested ginger. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733847/photo-image-plant-public-domain-herbFree Image from public domain licensePumpkin season blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11793996/pumpkin-season-blog-banner-template-editable-textView licenseFreshly harvested kiwi fruits. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731981/photo-image-public-domain-fruitFree Image from public domain licensePumpkin fest blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12543839/pumpkin-fest-blog-banner-template-editable-textView licenseFresh radishes, vegetable farm. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732029/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licensePumpkin farm blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11793999/pumpkin-farm-blog-banner-template-editable-textView licenseGarlic, vegetable, herbs & spices. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731881/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseNew autumn menu blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/13507734/new-autumn-menu-blog-banner-templateView licenseFingerling potatoes, corps. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733761/photo-image-public-domain-women-agFree Image from public domain licensePumpkin season Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13509760/pumpkin-season-instagram-post-templateView licenseEaster egg radishes, fresh vegetables. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731921/photo-image-plant-public-domain-women-agFree Image from public domain licensePumpkin farm Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13510326/pumpkin-farm-instagram-post-templateView licenseFresh onion, farm produce. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733746/photo-image-public-domainFree Image from public domain licenseAutumn dessert recipe poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11904874/autumn-dessert-recipe-poster-template-editable-text-and-designView licenseFresh carrots, farm produce, vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731972/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licensePumpkin fest Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12499442/pumpkin-fest-instagram-post-template-editable-textView licenseGarlic, Asian produce, herbs & spices. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731995/photo-image-public-domain-foodFree Image from public domain licensePumpkin season Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11816653/pumpkin-season-instagram-post-template-editable-textView licenseFarmer's market, local produce, colorful vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731890/photo-image-plant-public-domain-purpleFree Image from public domain licensePumpkin season Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11552224/pumpkin-season-instagram-post-template-editable-textView licenseCauliflower, fresh vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733794/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licensePumpkin season Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11826989/pumpkin-season-instagram-post-template-editable-textView licenseColorful peppers, vegetable background. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731994/photo-image-public-domain-redFree Image from public domain licensePumpkin season Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14561156/pumpkin-season-instagram-post-templateView licensePurple eggplants, fresh vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731986/photo-image-plant-public-domain-purpleFree Image from public domain licenseNew autumn menu poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11904873/new-autumn-menu-poster-template-editable-text-and-designView licensePurple cauliflower, fresh vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733839/photo-image-plant-public-domain-women-agFree Image from public domain licenseNew autumn menu blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11793154/new-autumn-menu-blog-banner-template-editable-textView licenseHot peppers, fresh chili. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731922/photo-image-public-domain-redFree Image from public domain licenseNew autumn menu Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11826739/new-autumn-menu-instagram-post-template-editable-textView licenseRomanesco Cauliflower, vegetable background. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731982/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseHarvest festival poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11915458/harvest-festival-poster-template-editable-text-and-designView licenseBrussel Sprouts, fresh vegetable background. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731919/photo-image-plant-public-domain-women-agFree Image from public domain licenseNew autumn menu poster template, editable aesthetic blurred designhttps://www.rawpixel.com/image/18592347/new-autumn-menu-poster-template-editable-aesthetic-blurred-designView licenseRed hot peppers. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731925/photo-image-public-domain-women-ag-greenFree Image from public domain license