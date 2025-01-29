Edit ImageCropU.S. Department of Agriculture (Source)1SaveSaveEdit Imagepumpkinpublic domain pumpkinsfarmsquash pumpkinplantpublic domainnyvegetableSquash & pumpkins, homegrown vegetable. Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 801 pxHigh Resolution (HD) 4928 x 3288 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarPumpkin hunt poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12012607/pumpkin-hunt-poster-template-editable-text-and-designView licenseHarvested pumpkins & squash. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731957/photo-image-public-domain-food-fruitFree Image from public domain licensePumpkin hunt poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12600510/pumpkin-hunt-poster-template-editable-text-and-designView licenseEaster egg radishes, fresh vegetables. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731921/photo-image-plant-public-domain-women-agFree Image from public domain licensePumpkin fest blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12543839/pumpkin-fest-blog-banner-template-editable-textView licenseFingerling potatoes, corps. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733761/photo-image-public-domain-women-agFree Image from public domain licenseFall harvest sale poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/12012606/fall-harvest-sale-poster-template-editable-text-and-designView licenseFresh carrots, farm produce, vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731972/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licensePumpkin farm blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11793999/pumpkin-farm-blog-banner-template-editable-textView licenseAsian Eggplant, vegetable picking. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731927/photo-image-plant-public-domain-personFree Image from public domain licensePumpkin farm Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13510326/pumpkin-farm-instagram-post-templateView licenseGarlic, Asian produce, herbs & spices. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731995/photo-image-public-domain-foodFree Image from public domain licensePumpkin hunt blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12543813/pumpkin-hunt-blog-banner-template-editable-textView licenseFresh parsley plant, farming. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733806/photo-image-plant-public-domain-greenFree Image from public domain licenseFall harvest sale poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11982782/fall-harvest-sale-poster-template-editable-text-and-designView licenseRed hot peppers. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731925/photo-image-public-domain-women-ag-greenFree Image from public domain licenseEditable watercolor fruits & vegetables design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15265345/editable-watercolor-fruits-vegetables-design-element-setView licenseGreenhouse agriculture, vegetable farm. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732011/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licensePumpkin farm label template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/14769806/pumpkin-farm-label-template-editable-designView licenseGreenhouse agriculture, vegetable farm. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732021/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseVegetable market Twitter ad template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7014001/imageView licenseFresh radishes, vegetable farm. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732029/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseVegetables social media post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7030213/imageView licenseFennel plant, temperature controlled farm. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731859/photo-image-public-domain-greenFree Image from public domain licensePumpkin hunt Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12705158/pumpkin-hunt-instagram-post-templateView licenseGreen Boston Lettuce, vegetable background. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732019/photo-image-plant-leaf-public-domainFree Image from public domain licensePumpkin season Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13509760/pumpkin-season-instagram-post-templateView licenseVegetable farm, agriculture, aerial view. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731998/photo-image-plant-public-domainFree Image from public domain licenseCommunity Remixhttps://www.rawpixel.com/image/12669260/community-remixView licenseVegetable farm, temperature control. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731912/photo-image-plant-public-domain-greensFree Image from public domain licenseCommunity Remix Instagram post template, editable design and texthttps://www.rawpixel.com/image/12672092/community-remixView licenseGreen Leaf Lettuce, fresh vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731989/photo-image-plant-leaf-public-domainFree Image from public domain licenseHalloween night aesthetic illustration background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11494675/halloween-night-aesthetic-illustration-background-editable-designView licenseRomanesco Cauliflower, fresh green vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733840/photo-image-plant-public-domain-women-agFree Image from public domain licenseNew autumn menu poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11904873/new-autumn-menu-poster-template-editable-text-and-designView licenseColorful peppers, vegetable background. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731994/photo-image-public-domain-redFree Image from public domain licenseHalloween night aesthetic illustration background, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/10909184/halloween-night-aesthetic-illustration-background-editable-designView licensePurple eggplants, fresh vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8731986/photo-image-plant-public-domain-purpleFree Image from public domain licenseAutumn dessert recipe poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11904874/autumn-dessert-recipe-poster-template-editable-text-and-designView licensePurple cauliflower, fresh vegetable. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733839/photo-image-plant-public-domain-women-agFree Image from public domain license