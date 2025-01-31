Edit ImageCropNational Park Service (Source)SaveSaveEdit Imageseedlingseedling treepinusnatureplanttreepublic domaingroundWhitebark Pine Seedlings. Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 800 pxHigh Resolution (HD) 5738 x 3825 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarReforestation program Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14427865/reforestation-program-facebook-post-templateView licenseWhite bark Pine Cones.https://www.rawpixel.com/image/8732322/white-bark-pine-conesFree Image from public domain licensePlant more trees Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14762937/plant-more-trees-facebook-story-templateView licenseSmall cones growing at pine branch. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732344/photo-image-tree-public-domain-greenFree Image from public domain licenseGardening Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14427889/gardening-facebook-post-templateView licenseVerbenone Packet on WhitebarkThese packets deter mountain pine beetles from attacking whitebark pine.https://www.rawpixel.com/image/9653040/photo-image-plant-tree-mountainFree Image from public domain licenseGrow up Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12479303/grow-instagram-post-template-editable-textView licenseWhite Pine Blister Rust.https://www.rawpixel.com/image/9648584/white-pine-blister-rustFree Image from public domain licensePlant more trees Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12479301/plant-more-trees-instagram-post-template-editable-textView licenseCaging Whitebark Pine Cones. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733756/photo-image-tree-public-domain-personFree Image from public domain licenseOrganic soil Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12499300/organic-soil-instagram-post-template-editable-textView licensePacific Yew. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/3309851/free-photo-image-pacific-yew-abies-berryFree Image from public domain licensePlant a tree Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12479336/plant-tree-instagram-post-template-editable-textView licenseTwo people walk through grass high above the plains. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732223/photo-image-plant-tree-public-domainFree Image from public domain licenseLove quote Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14631375/love-quote-instagram-story-templateView licenseLodgepole Pine - Pinus contorta. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/3309891/free-photo-image-abies-cc0-conesFree Image from public domain licenseDeers winter animal wildlife nature remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12661998/deers-winter-animal-wildlife-nature-remix-editable-designView licenseWhitebark Pine Cones in blurlap sack. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8733876/photo-image-plant-tree-public-domainFree Image from public domain licenseTree environment slide icon, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11756361/tree-environment-slide-icon-editable-designView licenseGlacier's Native Plant Nurseryhttps://www.rawpixel.com/image/8735230/glaciers-native-plant-nurseryFree Image from public domain licenseGardening Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14560784/gardening-instagram-post-templateView licenseGlacier's Native Plant Nurseryhttps://www.rawpixel.com/image/8735221/glaciers-native-plant-nurseryFree Image from public domain licenseTree environment slide icon png, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11958219/tree-environment-slide-icon-png-editable-designView licenseSunrise at Swiftcurrent Lake as seen from the Many Glacier Hotel. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/3309843/free-photo-image-abies-basin-cc0Free Image from public domain licenseLove quote Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14763076/love-quote-facebook-story-templateView licenseThe Trail to Iceberg Lake, nature landscape. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732261/photo-image-plant-tree-public-domainFree Image from public domain licenseCamping ground poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11893617/camping-ground-poster-template-editable-text-and-designView licenseSun Road- Morning. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/3309888/free-photo-image-abies-autumn-cc0Free Image from public domain licenseTree environment slide icon, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12670402/tree-environment-slide-icon-editable-designView licenseHiking with a Ranger to Grinnell Glacier. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/8732356/photo-image-trees-public-domain-mountainFree Image from public domain licensePlant more trees, editable sustainability word, 3D remixhttps://www.rawpixel.com/image/9214721/plant-more-trees-editable-sustainability-word-remixView licenseWhitebark Pine Cone Harvestinghttps://www.rawpixel.com/image/8735222/whitebark-pine-cone-harvestingFree Image from public domain licenseWinter deer animal wildlife nature remix, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/12661974/winter-deer-animal-wildlife-nature-remix-editable-designView licenseRock Glacier. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/3309509/free-photo-image-abies-aerial-view-alpineFree Image from public domain licensePotted houseplant element set remixhttps://www.rawpixel.com/image/14978671/potted-houseplant-element-set-remixView licenseMany Glacier- Standard MO. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/3311305/free-photo-image-pine-tree-cc0-coniferFree Image from public domain licenseEarth day & tree Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13823679/earth-day-tree-facebook-post-templateView licenseBirdwoman Falls. Original public domain image from Flickrhttps://www.rawpixel.com/image/3309925/free-photo-image-abies-canyon-cc0Free Image from public domain licenseGardening Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12479297/gardening-instagram-post-template-editable-textView licenseLower McDonald Creekhttps://www.rawpixel.com/image/8735171/lower-mcdonald-creekFree Image from public domain license