Edit ImageCrop15SaveSaveEdit Imageswimming poolpoolvintage poolvintage divingvintageretrovintage swimming poolsummerSwim Meet Oak Ridge005138-7b DOE Photo by Lillian StokesSwim start at swim meet at Oak Ridge pool Oak Ridge Tennessee 8/5/1948. Original public domain image from FlickrMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 960 pxHigh Resolution (HD) 3072 x 2457 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarPool party poster template, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/8819726/pool-party-poster-template-customizable-designView licenseFriends at Swimming Pool 1947 Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736480/friends-swimming-pool-1947-oak-ridgeFree Image from public domain licenseDive into summer Instagram story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14728841/dive-into-summer-instagram-story-templateView licenseSwimming Pool- Louise Cox, Vilma Strange, and Marilyn Angel 1946 Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736310/photo-image-vintage-public-domain-womanFree Image from public domain licensePool party Instagram story template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7819557/pool-party-instagram-story-template-editable-designView licenseFriends at Swimming Pool 1947 Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736456/friends-swimming-pool-1947-oak-ridgeFree Image from public domain licensePool party Instagram story template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7873588/pool-party-instagram-story-template-editable-designView licenseSwimming Pool Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8738553/swimming-pool-oak-ridgeFree Image from public domain licensePool party Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7629317/pool-party-instagram-post-template-editable-designView licenseSwimming Pool Oak Ridge 1946https://www.rawpixel.com/image/8738291/swimming-pool-oak-ridge-1946Free Image from public domain licensePool party Facebook cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8781242/pool-party-facebook-cover-template-editable-designView licenseSwimming Pool Oak Ridge 1946https://www.rawpixel.com/image/8738287/swimming-pool-oak-ridge-1946Free Image from public domain licensePool party Facebook cover template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8771994/pool-party-facebook-cover-template-editable-designView licenseHigh School Track Meet Hurdles Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736393/high-school-track-meet-hurdles-oak-ridgeFree Image from public domain licenseSummer vacation poster template, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/8820401/summer-vacation-poster-template-customizable-designView licenseOak Ridge Swimming Pool 1960https://www.rawpixel.com/image/8738301/oak-ridge-swimming-pool-1960Free Image from public domain licensePool party Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7643815/pool-party-instagram-post-template-editable-designView licenseOak Ridge High School Class Officers 1948https://www.rawpixel.com/image/8736395/oak-ridge-high-school-class-officers-1948Free Image from public domain licenseSummer sale flyer template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/7691817/summer-sale-flyer-template-editable-textView licenseFolk Dancing on Tennis Court Oak Ridge 1948https://www.rawpixel.com/image/8736428/folk-dancing-tennis-court-oak-ridge-1948Free Image from public domain licenseSummer sale poster template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/7691829/summer-sale-poster-template-editable-designView licenseFun in the Snow 4426-7 DOE Photo by Ed Westcott Oak Ridge Tennessee 1-25-1948.https://www.rawpixel.com/image/8736308/photo-image-vintage-public-domain-peopleFree Image from public domain licenseSummer sale Twitter ad template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/7691834/summer-sale-twitter-template-editable-textView licenseChildren at Play on the Street in Oak Ridge 1948https://www.rawpixel.com/image/8736319/children-play-the-street-oak-ridge-1948Free Image from public domain licenseSummer sale poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11628191/summer-sale-poster-template-editable-text-and-designView licenseFriends at Swimming Pool 1947 Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8738371/friends-swimming-pool-1947-oak-ridgeFree Image from public domain licenseSummer sale poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11628041/summer-sale-poster-template-editable-text-and-designView licenseSwimming meet Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8738297/swimming-meet-oak-ridgeFree Image from public domain licenseSummer trip poster template, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/8819728/summer-trip-poster-template-customizable-designView licenseOak Ridge Bombers Baseball Vs. Harlan 1948 Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736430/photo-image-vintage-public-domain-peopleFree Image from public domain licenseSummer sale email header template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/7691846/summer-sale-email-header-template-editable-textView licenseFriends at Swimming Pool 1947 Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736449/friends-swimming-pool-1947-oak-ridgeFree Image from public domain licenseHottest sale poster template, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/8819722/hottest-sale-poster-template-customizable-designView licenseMary Darby with Model T Ford 1948 Oak Ridgehttps://www.rawpixel.com/image/8736332/mary-darby-with-model-ford-1948-oak-ridgeFree Image from public domain licenseSummer sale blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11627627/summer-sale-blog-banner-template-editable-textView licenseSwimming Instruction Red Cross Oak Ridge 1947https://www.rawpixel.com/image/8738259/swimming-instruction-red-cross-oak-ridge-1947Free Image from public domain licenseSummer pool party Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14561022/summer-pool-party-instagram-post-templateView licenseParade Fire Prevention Week Oak Ridge 1948https://www.rawpixel.com/image/8736462/parade-fire-prevention-week-oak-ridge-1948Free Image from public domain licensePool party Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12472183/pool-party-instagram-post-template-editable-textView licenseFolk Dancing on Tennis Court Oak Ridge 1948https://www.rawpixel.com/image/8738345/folk-dancing-tennis-court-oak-ridge-1948Free Image from public domain license