FD Student Chef Team
Spc. Dann Agcaoili, a culinary specialist with 1st Battalion, 32nd Infantry Regiment, 1st Brigade Combat Team, and Pfc. Jennifer Payan, a culinary specialist with 1st Squadron, 89th Cavalry Regiment, 2nd Brigade Combat Team, work together on the dessert plate for the Student Chef Team menu. The chefs have been training at the Fort Drum Culinary Arts Center since May, in preparation for the 2021 American Culinary Federation (ACF) National Competition in Orlando, Florida, Aug. 2-5. (Photo by Mike Strasser, Fort Drum Garrison Public Affairs). Original public domain image from Flickr