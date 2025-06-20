Edit ImageCrop46SaveSaveEdit Imagepublic domain winter paintingwinter paintingvintage winterwinterwinter landscape paintingsnow paintingwinter landscapesnowNo. 472Original public domain image from Digital CommonwealthMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 544 pxHigh Resolution (HD) 4184 x 1896 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarIcy wonderland world Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9259563/icy-wonderland-world-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseWinter landscape. Original public domain image from Digital Commonwealth.. Digitally enhanced by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/16224249/image-trees-art-housesFree Image from public domain licenseWinter deals Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9211040/winter-deals-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseNo. 471https://www.rawpixel.com/image/8905880/no-471Free Image from public domain licenseSnow & winter sale Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9259919/snow-winter-sale-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseNo. 478https://www.rawpixel.com/image/8905906/no-478Free Image from public domain licenseSnow & winter sale Instagram story template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9259921/snow-winter-sale-instagram-story-template-editable-social-media-designView licenseNo. 313https://www.rawpixel.com/image/8907502/no-313Free Image from public domain licenseWinter festival Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9211039/winter-festival-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseNo. 476https://www.rawpixel.com/image/8905903/no-476Free Image from public domain licenseIcy wonderland world blog banner template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/9259562/icy-wonderland-world-blog-banner-template-editable-text-designView licenseNo. 477https://www.rawpixel.com/image/8905881/no-477Free Image from public domain licenseIcy wonderland world Instagram story template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9259567/icy-wonderland-world-instagram-story-template-editable-social-media-designView licenseNo. 481https://www.rawpixel.com/image/8905905/no-481Free Image from public domain licenseWinter festival Instagram story, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9211051/winter-festival-instagram-story-editable-social-media-designView licenseNo. 310https://www.rawpixel.com/image/8905883/no-310Free Image from public domain licenseChristmas light festival Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9211042/christmas-light-festival-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseNo. 323https://www.rawpixel.com/image/8908361/no-323Free Image from public domain licenseWinter sale blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14453169/winter-sale-blog-banner-templateView licenseNo. 311https://www.rawpixel.com/image/8907501/no-311Free Image from public domain licenseWinter magic blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14453188/winter-magic-blog-banner-templateView licenseNo. 439https://www.rawpixel.com/image/8907499/no-439Free Image from public domain licenseWinter festival blog banner template, editable adhttps://www.rawpixel.com/image/9211057/winter-festival-blog-banner-template-editableView licenseNo. 459https://www.rawpixel.com/image/8905877/no-459Free Image from public domain licenseWinter deals blog banner template, editable adhttps://www.rawpixel.com/image/9211058/winter-deals-blog-banner-template-editableView licenseNo. 309https://www.rawpixel.com/image/8907503/no-309Free Image from public domain licenseWinter deals Instagram story, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9211053/winter-deals-instagram-story-editable-social-media-designView licenseNo. 463https://www.rawpixel.com/image/8907504/no-463Free Image from public domain licenseWinter quote mobile wallpaper template, editable aesthetic designhttps://www.rawpixel.com/image/18114490/winter-quote-mobile-wallpaper-template-editable-aesthetic-designView licenseFirst lithographic print in the primary triad of colors: Red, blue, yellow, by aid of Vogel-Kurtz photographic process in…https://www.rawpixel.com/image/8904201/image-art-vintage-treesFree Image from public domain licenseMagic & season quote Instagram story template, original art illustration from Viktor Olgyai, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23148785/image-wallpaper-iphone-mobileView licenseNo. 479https://www.rawpixel.com/image/8907500/no-479Free Image from public domain licenseSnow & winter sale blog banner template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/9259918/snow-winter-sale-blog-banner-template-editable-text-designView licenseNatural bridgehttps://www.rawpixel.com/image/8906910/natural-bridgeFree Image from public domain licenseWinter sale Facebook post template, editable social media adhttps://www.rawpixel.com/image/9259558/winter-sale-facebook-post-template-editable-social-mediaView licenseHarvesting hayhttps://www.rawpixel.com/image/8906845/harvesting-hayFree Image from public domain licenseChristmas light festival blog banner template, editable adhttps://www.rawpixel.com/image/9211061/christmas-light-festival-blog-banner-template-editableView licenseSpringhttps://www.rawpixel.com/image/8906055/springFree Image from public domain licenseChristmas light festival Instagram story, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9211054/christmas-light-festival-instagram-story-editable-social-media-designView licenseYosemite Valleyhttps://www.rawpixel.com/image/8906895/yosemite-valleyFree Image from public domain license