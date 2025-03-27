Edit ImageCrop11SaveSaveEdit Imagepaper dollsdollephemerapaper doll vintagepublic domain vintage dollpaper toyspapercuteRichard paper dollOriginal public domain image from Digital CommonwealthMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 919 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1533 x 2001 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarVintage collage with a dog in a yellow coat, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/22769185/image-background-transparent-pngView licenseRichard paper doll in outfitshttps://www.rawpixel.com/image/8905641/image-paper-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseEditable ephemera Bulldog element png, aesthetic designhttps://www.rawpixel.com/image/9176957/editable-ephemera-bulldog-element-png-aesthetic-designView licenseBilly paper dollhttps://www.rawpixel.com/image/8907697/billy-paper-dollFree Image from public domain licenseHenri Rousseau's vintage postage stamp, editable famous painting set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9062251/png-cents-antique-artView licenseRita paper dollhttps://www.rawpixel.com/image/8907763/rita-paper-dollFree Image from public domain licenseEditable vintage postage stamp, Henri Rousseau's famous painting set, remixed by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/9062432/png-cents-antique-artView licenseBarbara paper dollhttps://www.rawpixel.com/image/8907703/barbara-paper-dollFree Image from public domain licenseVintage instant photo frame background, Ephemera remixhttps://www.rawpixel.com/image/7643786/vintage-instant-photo-frame-background-ephemera-remixView licenseGloria paper doll clothinghttps://www.rawpixel.com/image/8907713/gloria-paper-doll-clothingFree Image from public domain licenseEditable retro fashionable doll design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15322095/editable-retro-fashionable-doll-design-element-setView licenseGloria paper doll in outfitshttps://www.rawpixel.com/image/8907748/image-paper-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseAnimal plush doll element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15006592/animal-plush-doll-element-set-editable-designView licenseJimmy paper doll in outfitshttps://www.rawpixel.com/image/8907744/jimmy-paper-doll-outfitsFree Image from public domain licenseAnimal plush doll element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15006636/animal-plush-doll-element-set-editable-designView licenseRita paper doll in outfitshttps://www.rawpixel.com/image/8907806/rita-paper-doll-outfitsFree Image from public domain licenseEditable Animal wedding doll design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15184738/editable-animal-wedding-doll-design-element-setView licenseAlice paper dollhttps://www.rawpixel.com/image/8907647/alice-paper-dollFree Image from public domain licenseEditable retro fashionable doll design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15322032/editable-retro-fashionable-doll-design-element-setView licenseDiana paper dollhttps://www.rawpixel.com/image/8907708/diana-paper-dollFree Image from public domain licenseEditable cute animal doll design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15330847/editable-cute-animal-doll-design-element-setView licenseBetty paper dollhttps://www.rawpixel.com/image/8907696/betty-paper-dollFree Image from public domain licenseAnimal plush doll element set, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/15006683/animal-plush-doll-element-set-editable-designView licenseAnn paper dollhttps://www.rawpixel.com/image/8906135/ann-paper-dollFree Image from public domain licenseEditable Animal wedding doll design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15184841/editable-animal-wedding-doll-design-element-setView licenseCarol paper dollhttps://www.rawpixel.com/image/8907709/carol-paper-dollFree Image from public domain licenseEditable retro fashionable doll design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15322096/editable-retro-fashionable-doll-design-element-setView licenseBilly paper doll in outfitshttps://www.rawpixel.com/image/8907716/billy-paper-doll-outfitsFree Image from public domain licenseEditable cute animal doll design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15330472/editable-cute-animal-doll-design-element-setView licenseRichard paper doll in outfits (1940–1949) chromolithograph art. Richard paper doll in outfits (1940–1949) chromolithograph art. Original public domain image from Digital Commonwealth.