Edit ImageCrop32SaveSaveEdit Imagevintage catcatcat public domainpostcards public domainvintage soappublic domain bookcat public domain vintage photovintage soap advertisement public domainWonderful soap. Saves rubbing the clothes. G. A. Shoudy & Son, Rockford, Ill.Original public domain image from Digital CommonwealthMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 781 pxHigh Resolution (HD) 2703 x 1759 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarCat lover Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11894001/cat-lover-instagram-post-template-editable-textView licenseWonderful soap. Saves rubbing the clothes. G. A. Shoudy & Son, Rockford, Ill.https://www.rawpixel.com/image/8906664/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain licensePet adoption Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11894000/pet-adoption-instagram-post-template-editable-textView licenseWonderful soap. Saves rubbing the clothes. G. A. Shoudy & Son, Rockford, Ill.https://www.rawpixel.com/image/8907819/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licensePaper, frame mockup, watercolor oceanhttps://www.rawpixel.com/image/7503063/paper-frame-mockup-watercolor-oceanView licenseLavinehttps://www.rawpixel.com/image/8907069/lavineFree Image from public domain licenseClean & sooth skincare Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/21002217/clean-sooth-skincare-instagram-post-template-editable-textView licensePet of the household - B. T. Babbitt's Best Soaphttps://www.rawpixel.com/image/8907848/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseVibrant surreal collage elements, editable element sethttps://www.rawpixel.com/image/16408397/vibrant-surreal-collage-elements-editable-element-setView licenseNew Home Sewing Machine Co. 248 State St., Chicago, Ill.https://www.rawpixel.com/image/8908765/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseVintage romantic postcard mockup, customizable designhttps://www.rawpixel.com/image/20812759/vintage-romantic-postcard-mockup-customizable-designView licenseLavinehttps://www.rawpixel.com/image/8907029/lavineFree Image from public domain licenseCat book Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/21735840/cat-book-instagram-post-template-editable-textView licenseIvorine.https://www.rawpixel.com/image/8905331/ivorineFree Image from public domain licensePet shop Instagram post template, veterinary clinic advertisementhttps://www.rawpixel.com/image/6479423/imageView licenseLavinehttps://www.rawpixel.com/image/8907066/lavineFree Image from public domain licenseBook cover editable mockup, realistic publishinghttps://www.rawpixel.com/image/12642037/book-cover-editable-mockup-realistic-publishingView licenseBiliousine is a sure cure for sick headache, dyspepsia, constipation, sour stomach, indigestion, heartburn &c.https://www.rawpixel.com/image/8907458/image-art-medicines-vintageFree Image from public domain licenseSale Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11794098/sale-instagram-post-template-editable-textView licenseUse Pyle's Pearline - learning a useful lessonhttps://www.rawpixel.com/image/8905348/image-arts-vintage-bookFree Image from public domain licenseLotion bottles mockup, product packaginghttps://www.rawpixel.com/image/7448335/lotion-bottles-mockup-product-packagingView licenseBrook's Monkey Brand Soap. Removes rust from steel & iron.https://www.rawpixel.com/image/8907474/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseLotion bottles mockup, product packaginghttps://www.rawpixel.com/image/7515170/lotion-bottles-mockup-product-packagingView licenseWhite, black & colors for hand & machine.https://www.rawpixel.com/image/8906489/image-arts-vintage-booksFree Image from public domain licenseEditable pink coquette design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15535216/editable-pink-coquette-design-element-setView licensePond's Extract - Shamming sick. Who said "rats"?https://www.rawpixel.com/image/8907719/image-arts-medicines-vintageFree Image from public domain licenseHand wash Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/8629400/hand-wash-instagram-post-template-editable-designView licenseDandy Soaphttps://www.rawpixel.com/image/8907582/dandy-soapFree Image from public domain licenseTextbook poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14486719/textbook-poster-templateView licenseScourenehttps://www.rawpixel.com/image/8906236/scoureneFree Image from public domain licenseAll natural poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11975725/all-natural-poster-template-editable-text-and-designView licenseB. T. Babbitt's 1776 Soap Powderhttps://www.rawpixel.com/image/8906032/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licensePet shop poster template, veterinary clinic advertisementhttps://www.rawpixel.com/image/6479575/imageView licenseLavine for washing.https://www.rawpixel.com/image/8907738/lavine-for-washingFree Image from public domain licenseLotion bottles mockup, product packaginghttps://www.rawpixel.com/image/7520003/lotion-bottles-mockup-product-packagingView licenseSoapine, makes hard water soft!https://www.rawpixel.com/image/8907894/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain licenseMenswear fashion label template, editable business branding designhttps://www.rawpixel.com/image/14708967/menswear-fashion-label-template-editable-business-branding-designView licenseThurbers' Pride of the Kitchen Soap. For cleaning scouring & polishing.https://www.rawpixel.com/image/8906265/image-flower-roses-artsFree Image from public domain licenseEditable pink coquette design element sethttps://www.rawpixel.com/image/15535218/editable-pink-coquette-design-element-setView licenseTry Lavine for washinghttps://www.rawpixel.com/image/8907944/try-lavine-for-washingFree Image from public domain license