Edit ImageCrop39SaveSaveEdit Imagejunglevintage junglefloridajungle paintinggarden paintingpostcardvintage postcardsarasotaVariety in Sarasota Jungle GardensOriginal public domain image from Digital CommonwealthMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 758 pxHigh Resolution (HD) 3270 x 2065 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilarVintage jungle background. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12730413/vintage-jungle-background-remixed-rawpixelView licenseVariety in Sarasota Jungle Gardens. Digitally enhanced by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/16412767/variety-sarasota-jungle-gardens-digitally-enhanced-rawpixelFree Image from public domain licenseArt week poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14831947/art-week-poster-templateView licenseHI-YA ALL: see you in Sarasota, Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8905330/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseInteractive exhibition poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14874989/interactive-exhibition-poster-templateView licenseBulu, Florida's famous gorilla at Monkey Jungle, south of Miamihttps://www.rawpixel.com/image/8906229/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseArt week, Instagram post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/17002906/art-week-instagram-post-template-editable-designView licenseBulu, the Monkey Jungle's famous gorilla, 22 miles south of Miami, Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8906226/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseNature message Facebook post template, original art illustration from Henri Rousseau, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/23500196/image-border-jungle-leafView licenseA colorful macaw family in the parrot jungle, South Miami, Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8907673/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseFloral fragrance poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13510767/floral-fragrance-poster-templateView license"Treed" at monkey jungle, miles south of Miami Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8906384/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseSpring fragrance poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13510699/spring-fragrance-poster-templateView licenseFlorida hibiscus, Miami, Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8906307/image-texture-flower-artFree Image from public domain licenseVintage letters & postcards Facebook post template, original art illustration from Winslow Homer, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23149839/png-leaf-treeView licenseFighting fish from Siam at eastern garden aquarium, 5 miles from South Miami, Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8908820/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseTropical cafe Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12471734/tropical-cafe-instagram-post-template-editable-textView licenseRainbow Tropical Gardens, Boynton Beach, Fla.https://www.rawpixel.com/image/8908849/image-texture-flower-plantFree Image from public domain licenseBiological zoo Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9972944/biological-zoo-instagram-post-template-editable-textView licenseSeeing breeding angel fish at eastern garden aquarium, 5 miles from South Miami, Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8908897/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseArt quote Instagram story template, original art illustration from Henri Rousseau, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/23149872/png-wallpaper-iphone-mobileView licenseMap of colorful attractions of Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8908799/image-texture-paper-artsFree Image from public domain licenseVintage collection Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13050726/vintage-collection-instagram-post-templateView licenseWarth Paint Co., 1923 Ponce de Leon Blvd. Coral Gables, Fla. Ph. 4-0267https://www.rawpixel.com/image/8906940/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseFlorida sailboat sunset background, vintage illustration. Digitally enhanced by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/9829260/png-adventure-art-artworkView licenseThe famous green benches at St. Petersburg, Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8906314/image-texture-art-vintageFree Image from public domain licenseSpring fragrance Facebook story templatehttps://www.rawpixel.com/image/14455849/spring-fragrance-facebook-story-templateView licenseTropicana Gift Shoppe, Gibsonton, Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8908901/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseSpring fragrance blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/14455845/spring-fragrance-blog-banner-templateView licenseOrange picking at Orlando, Florida, "the city beautiful"https://www.rawpixel.com/image/8908841/image-texture-plant-artFree Image from public domain licenseSpring fragrance Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14455854/spring-fragrance-instagram-post-templateView license"The Fish-Kingdom," seen through glass bottom boats at Silver Springs, Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8908110/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseFort Marion poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixelhttps://www.rawpixel.com/image/8732707/png-america-architecture-artView licenseFlorida sunsethttps://www.rawpixel.com/image/8907058/florida-sunsetFree Image from public domain licenseWooden easel sign editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12476507/wooden-easel-sign-editable-mockupView licenseGiant Galapagos tortoises, North Miami Zoo, Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8906303/image-texture-art-vintageFree Image from public domain licenseVintage jungle iPhone wallpaper. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12750125/vintage-jungle-iphone-wallpaper-remixed-rawpixelView licenseFlock of coral flamingos at Hialeah Park, Miami, Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8906304/image-texture-arts-vintageFree Image from public domain licenseVintage postage stamp element, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/14992467/vintage-postage-stamp-element-editable-design-setView licenseCupids of Miami Beach, Floridahttps://www.rawpixel.com/image/8907584/image-arrow-texture-artsFree Image from public domain license