rawpixel
Edit ImageCrop
The improved "Domestic" sewing machine. Style no. 7, try it.
Save
Edit Image
sewingvintage sewingsewing machinevintage sewing machinepublic domain sewingvintage dogsvintage posterpublic sewing
Editable blue various object design element set
Editable blue various object design element set
https://www.rawpixel.com/image/15216375/editable-blue-various-object-design-element-setView license
For hand & machine, white, black & colors, Coat's
For hand & machine, white, black & colors, Coat's
https://www.rawpixel.com/image/8907745/image-arts-vintage-handFree Image from public domain license
Editable blue various object design element set
Editable blue various object design element set
https://www.rawpixel.com/image/15216378/editable-blue-various-object-design-element-setView license
Clark's O.N.T. Spool Cotton, the standard thread for hand and machine sewing.
Clark's O.N.T. Spool Cotton, the standard thread for hand and machine sewing.
https://www.rawpixel.com/image/8906475/image-arts-vintage-handFree Image from public domain license
Editable blue various object design element set
Editable blue various object design element set
https://www.rawpixel.com/image/15216498/editable-blue-various-object-design-element-setView license
White, black and colors for hand and machine
White, black and colors for hand and machine
https://www.rawpixel.com/image/8908017/image-arts-vintage-handFree Image from public domain license
Editable blue various object design element set
Editable blue various object design element set
https://www.rawpixel.com/image/15216329/editable-blue-various-object-design-element-setView license
Household Sewing Machine Co., Providence, R. I.
Household Sewing Machine Co., Providence, R. I.
https://www.rawpixel.com/image/8908806/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable blue various object design element set
Editable blue various object design element set
https://www.rawpixel.com/image/15216988/editable-blue-various-object-design-element-setView license
Wistar's Balsam of Wild Cherry for coughs and all lung diseases
Wistar's Balsam of Wild Cherry for coughs and all lung diseases
https://www.rawpixel.com/image/8906518/image-art-medicines-vintageFree Image from public domain license
Editable blue various object design element set
Editable blue various object design element set
https://www.rawpixel.com/image/15216313/editable-blue-various-object-design-element-setView license
Singer
Singer
https://www.rawpixel.com/image/8908740/singerFree Image from public domain license
Editable blue various object design element set
Editable blue various object design element set
https://www.rawpixel.com/image/15216502/editable-blue-various-object-design-element-setView license
Buy the new Remington sewing machine
Buy the new Remington sewing machine
https://www.rawpixel.com/image/8906945/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Editable blue various object design element set
Editable blue various object design element set
https://www.rawpixel.com/image/15216757/editable-blue-various-object-design-element-setView license
It stands at the head - the light running "Domestic"
It stands at the head - the light running "Domestic"
https://www.rawpixel.com/image/8908688/image-arts-vintage-lightFree Image from public domain license
Clothing label template, editable business branding design
Clothing label template, editable business branding design
https://www.rawpixel.com/image/14709061/clothing-label-template-editable-business-branding-designView license
Standard Sewing Machine Co., Cleveland, O.
Standard Sewing Machine Co., Cleveland, O.
https://www.rawpixel.com/image/8908783/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Home business poster template, editable text and design
Home business poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12590209/home-business-poster-template-editable-text-and-designView license
Howe
Howe
https://www.rawpixel.com/image/8908699/howeFree Image from public domain license
Sewing Instagram post template, editable text
Sewing Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11724150/sewing-instagram-post-template-editable-textView license
Copco Bath-Soap
Copco Bath-Soap
https://www.rawpixel.com/image/8907545/copco-bath-soapFree Image from public domain license
DIY crafts poster template, editable text and design
DIY crafts poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/11976277/diy-crafts-poster-template-editable-text-and-designView license
Eau de Cologne, celebrated for many years for its delightful fragrance. Superior to that made in Germany.
Eau de Cologne, celebrated for many years for its delightful fragrance. Superior to that made in Germany.
https://www.rawpixel.com/image/8907691/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Sewing school Instagram post template
Sewing school Instagram post template
https://www.rawpixel.com/image/14854029/sewing-school-instagram-post-templateView license
D. M. Osborne Co. Mowers, reapers, twine binders.
D. M. Osborne Co. Mowers, reapers, twine binders.
https://www.rawpixel.com/image/8906936/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Hands holding electric screwdriver and wood background, technician illustration, editable design
Hands holding electric screwdriver and wood background, technician illustration, editable design
https://www.rawpixel.com/image/11976055/png-background-carpenter-carpentryView license
Arkansas, the home of the peach, strawberry and vine.
Arkansas, the home of the peach, strawberry and vine.
https://www.rawpixel.com/image/8907418/image-plant-arts-vintageFree Image from public domain license
Pet shop poster template
Pet shop poster template
https://www.rawpixel.com/image/12931622/pet-shop-poster-templateView license
"Domestic"
"Domestic"
https://www.rawpixel.com/image/8908703/domesticFree Image from public domain license
Time to fly poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
Time to fly poster template, editable vintage design remastered and made editable by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8718777/png-american-anavant-garde-flying-machine-artView license
Willimantaic, the best thread for sewing machines
Willimantaic, the best thread for sewing machines
https://www.rawpixel.com/image/8908039/image-arts-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Sewing editable poster template
Sewing editable poster template
https://www.rawpixel.com/image/9271249/sewing-editable-poster-templateView license
Clark's O.N.T. Spool Cotton, the standard thread for hand and machine sewing.
Clark's O.N.T. Spool Cotton, the standard thread for hand and machine sewing.
https://www.rawpixel.com/image/8907517/image-art-vintage-handFree Image from public domain license
Sewing flyer template, editable text
Sewing flyer template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/9271239/sewing-flyer-template-editable-textView license
Phelps, Dodge & Palmer, Chicago made ladies fine shoes.
Phelps, Dodge & Palmer, Chicago made ladies fine shoes.
https://www.rawpixel.com/image/8907050/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Summer songs playlist poster template, editable text and design
Summer songs playlist poster template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/12667261/summer-songs-playlist-poster-template-editable-text-and-designView license
M. J. F. Periolat & Co. leading furriers of the northwest. Furs of every description at reasonable prices.
M. J. F. Periolat & Co. leading furriers of the northwest. Furs of every description at reasonable prices.
https://www.rawpixel.com/image/8907891/image-art-vintage-public-domainFree Image from public domain license
Dog park Facebook post template, editable design, community remix
Dog park Facebook post template, editable design, community remix
https://www.rawpixel.com/image/12719212/dog-park-facebook-post-template-editable-design-community-remixView license
Oriental Tooth Paste, an unrivalled preparation for cleansing, beautifying & preserving the teeth & gums.
Oriental Tooth Paste, an unrivalled preparation for cleansing, beautifying & preserving the teeth & gums.
https://www.rawpixel.com/image/8907938/image-paper-arts-vintageFree Image from public domain license