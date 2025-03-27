Edit ImageCrop5SaveSaveEdit Imagemaria sibylla meriannarcissusmaria sibylla merian daffodilnarcissus flowerpublic domaincc0 narcissusmid century1635 to 1664Narcissus pseudonarcissus moschatus (musk narcissus);Narcissus bulbocodium (crinoline narcissus);Narcissus pseudonarcissus (daffodil) by Maria Sibylla MerianOriginal public domain image from Statens Museum for KunstMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 776 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 4916 x 7599 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarSummer bloom poster template, editable text & designhttps://www.rawpixel.com/image/10757334/summer-bloom-poster-template-editable-text-designView licenseNarcissus pseudonarcissus (daffodil) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921529/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseSummer bloom social story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9778913/summer-bloom-social-story-template-editable-textView licenseNarcissus ×incomparabilis (garden narcissus);Narcissus pseudonarcissus (daffodil) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921670/photo-image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseSummer bloom Instagram post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9778734/summer-bloom-instagram-post-template-editable-social-media-designView licenseNarcissus pseudonarcissus (daffodil);Narcissus tazetta (tazet) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921738/photo-image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseVibrant visions social story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9778908/vibrant-visions-social-story-template-editable-textView licenseNarcissus pseudonarcissus (daffodil);Narcissus tazetta aureus (gold-tazet) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921744/photo-image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseSummer bloom Facebook post template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9332365/summer-bloom-facebook-post-template-editable-designView licenseNarcissus pseudonarcissus (daffodil) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921557/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseSummer bloom blog banner template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9778912/summer-bloom-blog-banner-template-editable-designView licenseNarcissus pseudonarcissus minor;Narcissus pseudonarcissus (daffodil);Narcissus ×tenuior;Narcissus bulbocodium (crinoline…https://www.rawpixel.com/image/8921207/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseVibrant visions Instagram post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9778731/vibrant-visions-instagram-post-template-editable-social-media-designView licenseNarcissus ×medioluteus (two-flowered narcissus);Narcissus ×incomparabilis (garden narcissus) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921620/photo-image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseVibrant visions blog banner template, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/9778909/vibrant-visions-blog-banner-template-editable-designView licenseNarcissus poeticus (Prison lily) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921666/photo-image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseBeauty skin care Instagram post template, editable social media designhttps://www.rawpixel.com/image/9778732/beauty-skin-care-instagram-post-template-editable-social-media-designView licenseNarcissus jonquilla (rush-narcissus) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921555/photo-image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseSummer bloom blog banner template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/10757168/summer-bloom-blog-banner-template-editable-textView licenseNarcissus tazetta (tazet);Narcissus ×medioluteus (two-flowered narcissus);Narcissus bulbocodium (crinoline narcissus)https://www.rawpixel.com/image/8758506/image-animal-flower-plantFree Image from public domain licenseSummer bloom Instagram story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/10757493/summer-bloom-instagram-story-template-editable-textView licenseHemerocallis lilioasphodelus (yellow daylily) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921321/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseBeauty skin care social story template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/9778910/beauty-skin-care-social-story-template-editable-textView licenseIris xiphium, possiblyIris latifolia (?) 