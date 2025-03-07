Edit ImageCrop9SaveSaveEdit Imagemaria sibylla merianlilium martagonwreathmid centuryfloral wreath public domainlilium botanicalliliumholtzbeckerLilium martagon (wreath lily) by Maria Sibylla MerianOriginal public domain image from Statens Museum for KunstMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 748 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 4715 x 7565 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarFlower delivery Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13606286/flower-delivery-instagram-post-templateView licenseLilium martagon (wreath lily) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921562/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseGet your glow Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843541/get-your-glow-instagram-post-template-editable-textView licenseLilium martagon (wreath lily) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921742/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseVegetable gardening Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843559/vegetable-gardening-instagram-post-template-editable-textView licenseLilium martagon (wreath lily) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921570/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseArt nature exhibition Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/9967107/art-nature-exhibition-instagram-post-templateView licenseLilium martagon (wreath lily) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921339/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseFarmers market Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11734077/farmers-market-instagram-post-template-editable-textView licenseLilium martagon (wreath lily) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921328/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseEditable wall mockup, minimal interior designhttps://www.rawpixel.com/image/7508823/editable-wall-mockup-minimal-interior-designView licenseLilium candidum (madonna lily) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921621/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseOrganic vegetables Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843394/organic-vegetables-instagram-post-template-editable-textView licenseLilium bulbiferum (fire lily) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921624/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseYellow flower border background, editable botanical designhttps://www.rawpixel.com/image/11454056/yellow-flower-border-background-editable-botanical-designView licenseLilium chalcedonicum (red turban lily) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921540/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseEditable yellow flower border background, botanical designhttps://www.rawpixel.com/image/11454104/editable-yellow-flower-border-background-botanical-designView licenseLilium pyrenaicum (Pyrenean lily) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921667/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseEditable farming design, community remixhttps://www.rawpixel.com/image/13819728/editable-farming-design-community-remixView licenseLilium pyrenaicum (Pyrenean lily) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921388/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseEditable yellow flower border, botanical designhttps://www.rawpixel.com/image/11450531/editable-yellow-flower-border-botanical-designView licenseLilium chalcedonicum (red turban lily) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921387/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseYellow flower border, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/11337527/yellow-flower-border-editable-designView licenseTulipa gesneriana (garden tulip) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921743/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseEditable wall mockup, mid-century interior designhttps://www.rawpixel.com/image/7508636/editable-wall-mockup-mid-century-interior-designView licenseHemerocallis fulva (brown daylily);Ornithogalum arabicum (milk star) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921674/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseYellow flower border desktop wallpaper, editable botanical designhttps://www.rawpixel.com/image/11483688/yellow-flower-border-desktop-wallpaper-editable-botanical-designView licenseLilium pomponium (pomp-lily) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921382/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseYellow botanical border desktop wallpaper, editable flower designhttps://www.rawpixel.com/image/11483691/yellow-botanical-border-desktop-wallpaper-editable-flower-designView licenseSternbergia lutea (common sternbergia);Colchicum autumnale (autumn-timeless);Colchicum variegatum (spotted timeless) by…https://www.rawpixel.com/image/8922184/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseColorful flower illustration, editable design sethttps://www.rawpixel.com/image/11487553/colorful-flower-illustration-editable-design-setView licenseAnemone coronaria (French anemone) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921873/image-flower-rose-plantFree Image from public domain licenseEditable colorful flower illustration sethttps://www.rawpixel.com/image/11487562/editable-colorful-flower-illustration-setView licenseTulipa gesneriana (garden tulip) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921435/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseBloom, positivity quote poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11884441/bloom-positivity-quote-poster-template-editable-text-and-designView licensePapaver somniferum (opium poppy) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8920619/image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseTomato recipes Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11843175/tomato-recipes-instagram-post-template-editable-textView licenseNarcissus poeticus (Prison lily) by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8921666/photo-image-flower-plant-artFree Image from public domain licenseFlower shop poster template, editable text and designhttps://www.rawpixel.com/image/11883180/flower-shop-poster-template-editable-text-and-designView licenseTitle page.Flower wreath by Maria Sibylla Merianhttps://www.rawpixel.com/image/8920550/title-pageflower-wreath-maria-sibylla-merianFree Image from public domain license