Crocus angustifolius (Balkan crocus);Crocus versicolor (alpine crocus);Crocus vernus (?) (spring crocus) by Maria Sibylla Merian
Original public domain image from Statens Museum for Kunst 