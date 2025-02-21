rawpixel
Edit ImageCrop
Amaranthus cruentus (red amaranth);Jacobaea maritima (grey leaf);Clematis integrifolia (blue perennial clematis) by Maria…
Save
Edit Image
maria sibylla merianclematisvintage herbsvintage cardsmerianamaranthusherbsbotanical vintage red
Summer sale, Instagram post template, editable design
Summer sale, Instagram post template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/17002595/summer-sale-instagram-post-template-editable-designView license
Primula ×pubescens (garden auricle) by Maria Sibylla Merian
Primula ×pubescens (garden auricle) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921257/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Get your glow Instagram post template, editable text
Get your glow Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11843541/get-your-glow-instagram-post-template-editable-textView license
Mirabilis jalapa (miracle flower);Bellis perennis (common daisy) by Maria Sibylla Merian
Mirabilis jalapa (miracle flower);Bellis perennis (common daisy) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8922417/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Editable farming design, community remix
Editable farming design, community remix
https://www.rawpixel.com/image/13819728/editable-farming-design-community-remixView license
Hesperis matronalis (common evening star) by Maria Sibylla Merian
Hesperis matronalis (common evening star) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921939/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Minimal photo frame mockup, home decor
Minimal photo frame mockup, home decor
https://www.rawpixel.com/image/7705409/minimal-photo-frame-mockup-home-decorView license
Polemonium caeruleum (common Jacob's ladder);Lotus tetragonolobus (asparagus pea) by Maria Sibylla Merian
Polemonium caeruleum (common Jacob's ladder);Lotus tetragonolobus (asparagus pea) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921445/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Flower festival Instagram post template, editable text and design
Flower festival Instagram post template, editable text and design
https://www.rawpixel.com/image/18819236/flower-festival-instagram-post-template-editable-text-and-designView license
Rosa hemisphaerica (sulphur yellow rose);Rosa ×alba (white rose) by Maria Sibylla Merian
Rosa hemisphaerica (sulphur yellow rose);Rosa ×alba (white rose) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921535/image-flower-rose-plantFree Image from public domain license
Vegetable gardening Instagram post template, editable text
Vegetable gardening Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11843559/vegetable-gardening-instagram-post-template-editable-textView license
Saponaria officinalis (common soapwort);Convolvulus tricolor (maiden skirt);Helianthus (?) (sunflower species) by Maria…
Saponaria officinalis (common soapwort);Convolvulus tricolor (maiden skirt);Helianthus (?) (sunflower species) by Maria…
https://www.rawpixel.com/image/8922255/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Editable red rose border, Art Nouveau green background
Editable red rose border, Art Nouveau green background
https://www.rawpixel.com/image/8624648/editable-red-rose-border-art-nouveau-green-backgroundView license
Primula veris (hollow-necked cow primrose);Caltha palustris (meadow sedge);Corydalis cava (hollow-rooted larkspur) by Maria…
Primula veris (hollow-necked cow primrose);Caltha palustris (meadow sedge);Corydalis cava (hollow-rooted larkspur) by Maria…
https://www.rawpixel.com/image/8921214/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Coffee beans label template
Coffee beans label template
https://www.rawpixel.com/image/14777258/coffee-beans-label-templateView license
Jasminum odoratissimum (house jasmine);Punica granatum (pomegranate) by Maria Sibylla Merian
Jasminum odoratissimum (house jasmine);Punica granatum (pomegranate) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921448/image-flower-rose-plantFree Image from public domain license
Art Nouveau red rose border, editable green background
Art Nouveau red rose border, editable green background
https://www.rawpixel.com/image/8694096/art-nouveau-red-rose-border-editable-green-backgroundView license
Ranunculus illyricus (steppe buttercup);Anemone nemorosa (white anemone) by Maria Sibylla Merian
Ranunculus illyricus (steppe buttercup);Anemone nemorosa (white anemone) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921567/photo-image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Farmers market Instagram post template, editable text
Farmers market Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11734077/farmers-market-instagram-post-template-editable-textView license
Rosa foetida (yellow rose);Rosa foetida (Turkish rose) by Maria Sibylla Merian
Rosa foetida (yellow rose);Rosa foetida (Turkish rose) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8920620/image-flower-rose-plantFree Image from public domain license
Organic vegetables Instagram post template, editable text
Organic vegetables Instagram post template, editable text
https://www.rawpixel.com/image/11843394/organic-vegetables-instagram-post-template-editable-textView license
Lobelia cardinalis (cardinal lobelia) by Maria Sibylla Merian
Lobelia cardinalis (cardinal lobelia) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921876/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Rose frame, editable beige background illustration, remixed by rawpixel
Rose frame, editable beige background illustration, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8631893/rose-frame-editable-beige-background-illustration-remixed-rawpixelView license
Lunaria annua (Judas money);Doronicum pardalianches (heartleaf chamois root);Adonis vernalis (spring adonis) by Maria…
Lunaria annua (Judas money);Doronicum pardalianches (heartleaf chamois root);Adonis vernalis (spring adonis) by Maria…
https://www.rawpixel.com/image/8921831/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Beige background, editable roses frame drawing design, remixed by rawpixel
Beige background, editable roses frame drawing design, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8556934/beige-background-editable-roses-frame-drawing-design-remixed-rawpixelView license
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921883/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Happy Birthday card template, editable design
Happy Birthday card template, editable design
https://www.rawpixel.com/image/9767473/happy-birthday-card-template-editable-designView license
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921389/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Brown background, editable roses frame drawing design, remixed by rawpixel
Brown background, editable roses frame drawing design, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8714188/brown-background-editable-roses-frame-drawing-design-remixed-rawpixelView license
Anemone hepatica (blue anemone) by Maria Sibylla Merian
Anemone hepatica (blue anemone) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921832/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Rose frame, editable brown background illustration, remixed by rawpixel
Rose frame, editable brown background illustration, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8714159/rose-frame-editable-brown-background-illustration-remixed-rawpixelView license
Amaranthus cruentus (red amaranth)
Amaranthus cruentus (red amaranth)
https://www.rawpixel.com/image/8745902/amaranthus-cruentus-red-amaranthFree Image from public domain license
Vintage Spring frame background, editable pink botanical background, remixed by rawpixel
Vintage Spring frame background, editable pink botanical background, remixed by rawpixel
https://www.rawpixel.com/image/8557008/png-alfons-maria-much-alphonse-marie-muchaView license
Crocus angustifolius (Balkan crocus);Crocus versicolor (alpine crocus);Crocus vernus (?) (spring crocus) by Maria Sibylla…
Crocus angustifolius (Balkan crocus);Crocus versicolor (alpine crocus);Crocus vernus (?) (spring crocus) by Maria Sibylla…
https://www.rawpixel.com/image/8921925/photo-image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Aesthetic green iPhone wallpaper, editable rose border
Aesthetic green iPhone wallpaper, editable rose border
https://www.rawpixel.com/image/8694122/aesthetic-green-iphone-wallpaper-editable-rose-borderView license
Cardamine pratensis (cress);Campanula rotundifolia (?) (little bell);Silene vulgaris (?) (bladder moth) by Maria Sibylla…
Cardamine pratensis (cress);Campanula rotundifolia (?) (little bell);Silene vulgaris (?) (bladder moth) by Maria Sibylla…
https://www.rawpixel.com/image/8921892/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Brown luxury frame background, flower border design, remixed by rawpixel, editable design
Brown luxury frame background, flower border design, remixed by rawpixel, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8695553/png-alfons-maria-much-alphonse-marie-muchaView license
Viburnum opulus (common snowball);Jasminum officinale (Jasmine);Cytisus scoparius (common broom) by Maria Sibylla Merian
Viburnum opulus (common snowball);Jasminum officinale (Jasmine);Cytisus scoparius (common broom) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921790/image-flower-plant-artFree Image from public domain license
Brown luxury frame background, flower border design, remixed by rawpixel, editable design
Brown luxury frame background, flower border design, remixed by rawpixel, editable design
https://www.rawpixel.com/image/8626324/png-alfons-maria-much-alphonse-marie-muchaView license
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
Aquilegia vulgaris (common columbine) by Maria Sibylla Merian
https://www.rawpixel.com/image/8921292/image-flower-plant-artFree Image from public domain license