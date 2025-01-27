Edit ImageCrop1SaveSaveEdit Imagenarcissa niblack thornefireplace interiorcottage artplantwoodhousebuildingliving roomA4: Connecticut Valley Tavern Parlor, c. 1750 by Narcissa Niblack ThorneOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 1200 x 536 pxHigh Resolution (HD) 3000 x 1340 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarChristmas tree decoration blog banner templatehttps://www.rawpixel.com/image/12723044/christmas-tree-decoration-blog-banner-templateView licenseA2: New Hampshire Parlor, c. 1710 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929433/a2-new-hampshire-parlor-1710-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseRetro interior remix, editable living room designhttps://www.rawpixel.com/image/9157173/retro-interior-remix-editable-living-room-designView licenseA12: Cape Cod Living Room, 1750-1850 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929395/a12-cape-cod-living-room-1750-1850-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseEditable hanging picture interior mockup designhttps://www.rawpixel.com/image/12215847/editable-hanging-picture-interior-mockup-designView licenseA25: Virginia Drawing Room, 1755 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929515/a25-virginia-drawing-room-1755-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseHotel deals Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12985436/hotel-deals-facebook-post-templateView licenseA24: Virginia Entrance Hall, 1751-55 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929402/a24-virginia-entrance-hall-1751-55-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseRetro interior, editable remix living room designhttps://www.rawpixel.com/image/9157179/retro-interior-editable-remix-living-room-designView licenseA18: Shaker Living Room, c. 1800 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929276/a18-shaker-living-room-1800-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseWatercolor Victorian woman in room, editable remix designhttps://www.rawpixel.com/image/10199000/watercolor-victorian-woman-room-editable-remix-designView licenseA3: Massachusetts Dining Room, 1720 by Narcissa Niblack Thornehttps://www.rawpixel.com/image/8929625/a3-massachusetts-dining-room-1720-narcissa-niblack-thorneFree Image from public domain licenseChristmas fireplace, editable interior designhttps://www.rawpixel.com/image/12730673/christmas-fireplace-editable-interior-designView licenseA7: New Hampshire Entrance Hall, 1799 by Narcissa Niblack Thornehttps://www.rawpixel.com/image/8929413/a7-new-hampshire-entrance-hall-1799-narcissa-niblack-thorneFree Image from public domain licenseBedroom decor Instagram post template, editable mid century modern designhttps://www.rawpixel.com/image/18610017/bedroom-decor-instagram-post-template-editable-mid-century-modern-designView licenseA1: Massachusetts Living Room and Kitchen, 1675-1700 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929293/photo-image-wood-living-room-fireplaceFree Image from public domain licensePicture frame editable mockuphttps://www.rawpixel.com/image/12642036/picture-frame-editable-mockupView licenseA32: Louisiana Bedroom, 1800-50 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929366/a32-louisiana-bedroom-1800-50-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseHotel Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12986094/hotel-facebook-post-templateView licenseA17: Pennsylvania Kitchen, 1752 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929496/a17-pennsylvania-kitchen-1752-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseInterior designer poster template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12650677/interior-designer-poster-template-editable-textView licenseA9: Massachusetts Parlor, 1818 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929397/a9-massachusetts-parlor-1818-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseSlow life hotels Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13496108/slow-life-hotels-instagram-post-templateView licenseA36: California Living Room, 1850-1875 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929499/a36-california-living-room-1850-1875-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseBed & breakfast Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/13495779/bed-breakfast-instagram-post-templateView licenseA6: New Hampshire Dining Room, 1760 by Narcissa Niblack Thornehttps://www.rawpixel.com/image/8929424/a6-new-hampshire-dining-room-1760-narcissa-niblack-thorneFree Image from public domain licenseSimplify space Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12467899/simplify-space-instagram-post-template-editable-textView licenseA8: Massachusetts Bedroom, c. 1801 by Narcissa Niblack Thornehttps://www.rawpixel.com/image/8929354/a8-massachusetts-bedroom-1801-narcissa-niblack-thorneFree Image from public domain licenseAesthetic bedroom interior remixhttps://www.rawpixel.com/image/12817256/aesthetic-bedroom-interior-remixView licenseE-20: French Library of the Louis XV Period, c. 1720 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929495/photo-image-person-book-woodFree Image from public domain licenseLagom aesthetic home interior template for Instagram story, editable designhttps://www.rawpixel.com/image/20485441/lagom-aesthetic-home-interior-template-for-instagram-story-editable-designView licenseA23: Virginia Drawing Room, 1754 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929405/a23-virginia-drawing-room-1754-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licensePhoto frame editable mockup, realistic interiorhttps://www.rawpixel.com/image/12130564/photo-frame-editable-mockup-realistic-interiorView licenseA14: Pennsylvania Drawing Room, 1834-36 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929298/a14-pennsylvania-drawing-room-1834-36-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseLiving room inspiration Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/11495255/living-room-inspiration-instagram-post-template-editable-textView licenseA13: New England Bedroom, 1750-1850 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929292/a13-new-england-bedroom-1750-1850-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseMuseum Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14516821/museum-instagram-post-templateView licenseA27: Virginia Kitchen, 18th Century by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929430/a27-virginia-kitchen-18th-century-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain licenseBedroom sale Instagram post template, editable texthttps://www.rawpixel.com/image/12379646/bedroom-sale-instagram-post-template-editable-textView licenseA11: Rhode Island Parlor, c. 1820 by Narcissa Niblack Thorne (Designer)https://www.rawpixel.com/image/8929310/a11-rhode-island-parlor-1820-narcissa-niblack-thorne-designerFree Image from public domain license