Edit ImageCropSaveSaveEdit Imagepatternartfloral patterncraftlightinghistorycontainersculptureSquare-Sectioned Bottle by Du Paquier Porcelain Manufactory (Manufacturer)Original public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 856 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 2140 x 3000 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosDesignsSimilarAngel quotes mobile wallpaper template, editable aesthetic designhttps://www.rawpixel.com/image/19061838/angel-quotes-mobile-wallpaper-template-editable-aesthetic-designView licenseTureen by Du Paquier Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931798/tureen-paquier-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseAncient art exhibition poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14444206/ancient-art-exhibition-poster-templateView licenseTureen by Du Paquier Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931435/tureen-paquier-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseEid al-Fitr Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14517480/eid-al-fitr-instagram-post-templateView licenseOval Tureen by Du Paquier Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8930667/oval-tureen-paquier-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseEditable vintage notepaper desktop wallpaperhttps://www.rawpixel.com/image/11515987/editable-vintage-notepaper-desktop-wallpaperView licenseVase by Du Paquier Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931247/vase-paquier-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseFloral craft projects Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12731216/floral-craft-projects-instagram-post-templateView licensePlate by Du Paquier Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8933054/plate-paquier-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseHoly month Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/14517482/holy-month-instagram-post-templateView licenseCovered Bowl by Du Paquier Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8933071/covered-bowl-paquier-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseVase & homeware Instagram post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12864899/vase-homeware-instagram-post-templateView licenseCup and Saucer by Du Paquier Porcelain Manufactoryhttps://www.rawpixel.com/image/9009306/cup-and-saucer-paquier-porcelain-manufactoryFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's woman, floral art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12542003/alphonse-muchas-woman-floral-art-nouveau-illustration-remixed-rawpixelView licensePlate by Du Paquier Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8932401/plate-paquier-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseLove quote mobile wallpaper template, editable aesthetic designhttps://www.rawpixel.com/image/19061833/love-quote-mobile-wallpaper-template-editable-aesthetic-designView licenseGaming Set by Du Paquier Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8929307/gaming-set-paquier-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseArt & History class poster template, editable gradient designhttps://www.rawpixel.com/image/18790182/art-history-class-poster-template-editable-gradient-designView licenseTeapot with Cover by Du Paquier Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8932038/teapot-with-cover-paquier-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseVirtual museum poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/14600721/virtual-museum-poster-templateView licenseCup and Saucer by Du Paquier Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8930760/cup-and-saucer-paquier-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseCeramic vases Facebook post templatehttps://www.rawpixel.com/image/12865013/ceramic-vases-facebook-post-templateView licenseGaming Pieces by Du Paquier Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8931000/gaming-pieces-paquier-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's Music, art nouveau woman illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12507886/alphonse-muchas-music-art-nouveau-woman-illustration-remixed-rawpixelView licenseDish by Du Paquier Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8930725/dish-paquier-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseFloral art nouveau frame background, vintage botanical illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12564338/png-accessory-arch-archedView licenseCoffee Pot (part of a Coffee Service) by Vienna State Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/9008978/photo-image-person-art-womanFree Image from public domain licenseFloral art nouveau frame background, vintage botanical illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12564361/png-accessory-arch-archedView licenseEquestrian Figure by Du Paquier Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8933150/equestrian-figure-paquier-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseBuddhism poster templatehttps://www.rawpixel.com/image/13502797/buddhism-poster-templateView licenseVase by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8932850/vase-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseFloral art nouveau frame background, brown vintage botanical illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12507048/png-abstract-accessory-archView licenseVase by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8933352/vase-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's woman, art nouveau vintage illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12516630/alphonse-muchas-woman-art-nouveau-vintage-illustration-remixed-rawpixelView licensePotpourri Urn by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8932703/potpourri-urn-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseAlphonse Mucha's Music, floral woman art nouveau illustration. Remixed by rawpixel.https://www.rawpixel.com/image/12563806/png-accessory-adult-alphonse-muchaView licenseTeapot by Du Paquier Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8932609/teapot-paquier-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain licenseWeathered wall mockup, editable texture designhttps://www.rawpixel.com/image/10813950/weathered-wall-mockup-editable-texture-designView licenseBox in the Form of a Pug's Head by Meissen Porcelain Manufactory (Manufacturer)https://www.rawpixel.com/image/8936412/box-the-form-pugs-head-meissen-porcelain-manufactory-manufacturerFree Image from public domain license