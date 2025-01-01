Edit ImageCropSaveSaveEdit Imageutagawa hiroshigeskybookpersonartjapanese artnaturedrawingKoganei, section of a sheet from the series "Cutout Pictures of Famous Places in Edo (Edo meisho harimaze zue)" by Utagawa HiroshigeOriginal public domain image from Art Institute of ChicagoMoreFree for Personal and Business usePublic DomainInfoJPEGLow Resolution 674 x 1200 pxHigh Resolution (HD) 1684 x 3000 px | 300 dpiView CC0 licenseGet Premium from just$8 / monthExplore PremiumShareVideosTemplatesSimilar